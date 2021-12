Camasta, Rizzo e Obodo: il Corato Calcio vince anche a Stornara

Prova di forza del Corato che vince 3 a 0 a Stornara contro il Real Siti di Pino Lo Polito. I punti dal Barletta rimangono 6 ma la squadra di Olivieri trova la seconda vittoria esterna consecutiva dopo quella nel recupero col Manfredonia. Primo sussulto al 12'. Bozzi spara su Vurchio che respinge coi pugni. Da successivo calcio d'angolo Matteo Camasta trova il gol del vantaggio. Addario super, qualche minuto più tardi, su un tentativo ravvicinato dei dauni. Nel finale di frazione Corato vicino al raddoppio. Bozzi viene pescato bene tra le linee, supera Vurchio in velocità ma si allarga troppo. La ripresa vede ancora i neroverdi protagonisti. Dopo un paio di tentativi arriva il bis di Rizzo, abile a bucare Vurchio con un rasoterra dall'interno dell'area. Il tris lo firma Obodo, calciando alla perfezione un rigore conquistato da Di Rito. Finisce 0-3.

Il Barletta vince anche a San Marco (0-1, gol di Lavopa) e tiene a 6 punti il distacco sul Corato. Tante vittorie esterne. Scivolone casalingo per il Mola contro l'Unione Calcio Bisceglie. Nell'1 a 3 finale a segno anche il coratino Zinetti. Manfredonia facile in casa del Trani, ultimo in classifica: 1 a 4 con doppietta di Pasquale Trotta. Cade tra le mura amiche (2-3) anche il San Severo contro l'Orta Nova di Sebas Bentos (doppietta). Nella zona di centro bassa classifica non basta Leonardo Caputo al Canosa, fermato 2 a 2 dal Vieste. Super Pierino Zotti per il Borgorosso: doppietta che non serve ad evitare la sconfitta per mano del Trinitapoli. Domenica prossima ultima gara del 2021: il Corato riceve il Borgorosso Molfetta.

Classifica: Barletta 40; Corato 34; Mola, Uc Bisceglie 25; Manfredonia 24; San Severo 23; Trinitapoli 21; Vieste 19; Orta Nova 17; Canosa, Real Siti 14; Borgorosso Molfetta 11; San Marco 8; Trani 2

Il tabellino

Real Siti: Vurchio, Ciccone, Lacerenza, Stango, Jammeh, Luzzi, Pannelli, Lombardi, Perchaud, Pozzozengaro, Granit. Allenatore Lo Polito.

Corato: Addario, Ianniciello, Guglielmi, Quacquarelli, Frappampina, Obodo, Telesca, Camasta, Rizzo, Bozzi, Di Rito. Allenatore Olivieri.

Arbitro: Cianci di Bari

Reti: 13'pt Camasta; 15'st Rizzo; 18'st Obodo rig.