Corato Calcio, una punizione di Azzarito regala la vittoria nel recupero con il Manfredonia

Il Corato vince a Monte Sant'Angelo, contro il Manfredonia, nel recupero della nona giornata e torna a -6 dal Barletta capolista. Decide una punizione di Azzarito. Si riparte dallo 0 a 0 del 25' del primo tempo, ovvero da quando la gara fu sospesa per nebbia. Dopo poco è Beppe Bozzi a firmare il vantaggio con una grande giocata di tacco. Cross tagliato di Frappampina dal fondo e magia dell'attaccante barese che sorprende Mascolo. Bozzi, ex sipontino, non esulta. Nella ripresa, al 20', il pari doniano. Monopoli ruba il pallone a Ianniciello e appoggia in area piccola dove Pasquale Trotta deve solo spingere la sfera in rete. Il Corato cerca il nuovo sorpasso, prima con Di Rito dalla distanza - Mascolo sventa coi pugni - poi con una punizione di Azzarito che fa centro. Tiro potente che passa sotto il corpo del portiere di casa. Alla mezz'ora è 2 a 1 per il Corato. In chiusura di gara Addario salva il risultato su Monopoli. Da domenica comincia il girone di ritorno. A Ruvo arriva il Real Siti.

Il tabellino

Manfredonia: Mascolo, Manna (34'st Salvemini), Morro, Laboarda, Colangione, Prota (19'st Di Martino), Trotta, Cicerelli, Stoppiello, Eletto (11'st D'Imperio), Monopoli. Allenatore Cinque

Corato: Addario, Ianniciello, Guglielmi, Quacquarelli, Frappampina, Obodo, Telesca (43'st Cotello), Azzarito, Rizzo, Bozzi (34'st Camasta), Di Rito (45'st Ventura). Allenatore Olivieri

Arbitro: Scifo di Nuoro

Reti: 32'pt Bozzi (C); 20'st Trotta (M); 30'st Azzarito (C)