Il 2003 Abissinia acciuffa il Corato al 91'. Pari a San Severo per i neroverdi

Al Ricciardelli di San Severo il Corato si fa riprendere all'ultimo respiro, al 91', in pieno recupero e non riesce a rosicchiare due punti al Barletta, nonostante l'enorme mole di occasioni avute durante tutta la partita. Corato subito vicino al gol con Bozzi che, da due passi da Carella, non riesce a impattare bene il pallone e centrare la porta. Diverse occasioni da una parte e dall'altra ma manca la precisione. Ci provano nell'ordine Paolillo, Rizzo e Consolazio. Palla fuori per tutti e tre. Il vantaggio neroverde porta la firma di Nicolas Di Rito alla mezz'ora, bravo a calamitare il pallone sul destro e scaricare in fondo alla porta. Ancora emozioni: Bozzi impegna Carella dalla distanza che vola e smanaccia. De Vivo fa il solletico all'incrocio dei pali. Azzarito, in area piccola, sfiora il palo alla destra di Carella.

Anche il secondo tempo si apre con una ghiotta occasione. Corner da destra, svetta Guglielmi che colpisce la parte alta della traversa. Il Corato potrebbe chiuderla ancora con Di Rito, due volte imperioso di testa ma poco preciso. Rischio per i neroverdi a pochi minuti dalla fine. Un pallone vagante in area assume una traettoria insidiosa e costringe Addario all'intervento. Al 91' la beffa. Splendido diagonale in corsa di Aldo Abissinia, classe 2003 e Corato che si mangia le mani.

Pareggia, infatti, anche il Barletta, 0 a 0 contro il Manfredonia. Se i biancorossi rimangono a 9 punti di distacco, la squadra di Olivieri deve preoccuparsi di chi arriva alle spalle. Accorcia il Mola, vittorioso di misura con gol di Lopez sull'Orta Nova. Giornata povera di reti. Sorprende l'1 a 0 del Borgorosso sull'Unione Calcio Bisceglie, come l'1 a 0 del San Marco sul Trinitapoli. Pari tra Real Siti e Canosa. Fa sempre più buio a Trani: il Vieste espugna il Comunale per 2 a 0. Domenica prossima prima di ritorno e seconda trasferta consecutiva: neroverdi impegnati in casa del Real Siti.

Classifica: Barletta 37; Corato 28; Mola 25; San Severo 23; Uc Bisceglie 22; Manfredonia 21; Vieste, Trinitapoli 18; Orta Nova, Real Siti 14; Canosa 13; Borgorosso 11; San Marco 8; Trani 2

I tabellini

San Severo: Carella, Minucci (39'st Cakoni), Diop, Visani, De Cotiis (9'st Abissinia), Lamatrice (45'st Fantasia), Paolillo, Torraco (15'st Brattoli, 35'st Feltre), Morra; De Vivo, Consolazio. Allenatore Bonetti

Corato: Addario, Ianniciello, Guglielmi, Quacquarelli, Frappampina, Obodo, Marolla (12'st Telesca), Azzarito, Rizzo, Bozzi (28'st Ventura), Di Rito (43'st Lanotte). Allenatore Olivieri

Arbitro: Benevelli di Modena

Reti: 32’pt Di Rito (C); 46'st Abissinia (S)