L'1 a 1 con il Barletta non basta: Corato fuori dalla Coppa Italia

Serviva una goleada con il Barletta, è arrivato un 1 a 1. Con i biancorossi di mister Farina la squadra di Olivieri non va oltre il pari e saluta la Coppa Italia d'Eccellenza. Al Fausto Coppi di Ruvo, nel primo tempo le occasioni più ghiotte sono per gli ospiti. Botta di Cafagna da fuori, palla che sibila vicino al palo. Più tardi Pignataro serve Russo che fa saltare letteralmente Addario, bravo ad opporsi in tuffo. E ancora: Vicedomini mette un buon pallone in mezzo ma Pino cicca in area piccola. Nella ripresa il Barletta passa in vantaggio al 4'. L'ex Pignataro, lanciato in campo aperto, apre il piattone e trafigge Addario. Al 17' il pari del Corato. Lo firma Leandro Rizzo con una bellissima girata volante. Al 23' Addario ci mette il piede su un contropiede letale del Barletta, finalizzato da Pignataro. Bravo Addario e bravo Tucci qualche minuto più tardi a neutralizzare la doppia conclusione di Ianniciello e, al 28', a disinnescare una punizione di Azzarito. L'ultima nota da segnalare al 30'. Il Corato chiude in dieci per l'espulsione di Telesca per proteste. Archiviata la coppa ci si rituffa in campionato con la difficile trasferta di San Severo.

Il tabellino

Corato: Addario; Guglielmi, Ianniciello, Quacquarelli; Frappampina (8’ st. Azzarito) Obodo, Telesca, Marolla (22’ st. Lanotte) Rizzo (42’ st. Lezzi); Bozzi (11’ st. Di Rito), Ventura. Allenatore Olivieri.

Barletta: Tucci; Pinto, Altares, Telera, Marangi (33’ st. Dettoli); Cafagna (39’ st. Daleno), Vicedomini; Lavopa, Russo (11’ st. Morra), Nannola (17’ st. Lanzone) Pignataro (30’ st. Milella). Allenatore Farina

Arbitro: Montanaro di Taranto

Reti: 4’ st. Pignataro, 17’ st. Rizzo