Basta il rigore di Beppe Bozzi al Corato per vincere il derby testacoda contro la Vigor Trani. Il penalty, accordato dal signor Bonavita di Foggia, cade al 13' del primo tempo. Fallo in area su Camasta e dagli 11 metri Bozzi non sbaglia. Di Rito manca il raddoppio qualche minuto più tardi. Bravo Viterbo a schermare la conclusione dell'argentino. Ancora Corato: Camasta, di testa, non centra la porta a due passi dal secondo palo. La punizione di Obodo scivola a lato. Nella ripresa, dopo due velleitari tentativi neroverdi, il Trani si fa vedere dalle parti di Addario. La conclusione di Mazzilli viene respinta dal portiere andriese. Dall'altra parte Marolla viene disinnescato da Viterbo. Vigor in 10: Armenise viene espulso per doppia ammonizione. L'ultima occasione è per Ianniciello. Il centrale impegna Viterbo in tuffo. Finisce 1 a 0.

Il Barletta non sbaglia un colpo e fa 12 su 12. Tris ad Orta Nova con doppietta di Pignataro. Il Corato rimane a 9 punti con una gara in meno ma stacca il Mola, sconfitto a Canosa dai sempre più convincenti rossoblu (2-1). Rallenta anche il San Severo, fermato 3 a 1 a Trinitapoli. Goleada per l'Unione Calcio Bisceglie, 4 a 0 al Real Siti. Punteggio tennistico per il Manfredonia che ne fa 6 al San Marco. Tre gol del Vieste (due di Tusiano) al Borgorosso che in settimana si era separato dall'ex neroverde Leonino. Domenica ultima d'andata e Corato impegnato nella difficile trasferta di San Severo.

Classifica: Barletta 36; Corato 27; Mola, San Severo, Uc Bisceglie 22; Manfredonia 20; Trinitapoli 18 Vieste 15; Orta Nova 14; Real Siti 13; Canosa 12; Borgorosso 8; San Marco 5; Trani 2

I tabellini

Corato: Addario, Ianniciello, Camasta (11'st Guglielmi), Quacquarelli, Frappampina, Obodo, Ngom (1'st Rescio), Marolla, Rizzo, Di Rito (29'st Ventura), Bozzi (43'st La Notte). Allenatore Olivieri.

V. Trani: Viterbo, Piergiovanni (37'st De Carne), Conte, Somma, Mongelli (42'st Antonicelli), Cannito, Ferrante, Schirinzi (26'st Ricci), Mazzilli, Armenise, Serino (9'st Terrevoli). Allenatore Losacco.

Arbitro: Bonavita di Foggia

Rete: 13'pt Bozzi rig.