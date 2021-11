Il San Severo supera il Corato al 92'. Per la Coppa ora serve un miracolo

Servirà un miracolo, al Coppi di Ruvo, per approdare alle semifinali di Coppa. Nella seconda gara del triangolare il Corato sbatte contro il muro San Severo al Ricciardelli. 3 a 1 il finale ma la gara è stata decisa allo scadere.

Primo tempo senza reti tra neroverdi e giallogranata, Obodo impegna Carella dopo una decina di minuti mentre, allo scadere di frazione, Ventura non riesce a metterci la zampata a tu per tu con il portiere di casa. Nella ripresa il vantaggio è dauno. Lorenzo Nicodemo, da fuori, trafigge Addario. La risposta, dieci minuti dopo, è di Alberto Rescio, l'ultimo acquisto in casa neroverde. Sua l'inzuccata decisiva su calcio d'angolo. Neroverdi vicino al raddoppio con Di Rito e Azzarito ma la doccia gelata arriva nel recupero. Fallo di D'Aiello in area, rigore per il San Severo e difensore espulso. Nicodemo dagli undici metri non sbaglia. Ancora Nicodemo, allo scadere, si porta a casa il pallone firmando la tripletta che fissa il match sul 3 a 1.

Per passare il turno il Corato dovrà vincere contro il Barletta- il 2 dicembre - con almeno quattro gol di scarto. Biancorossi che saranno anche i prossimi avversari in campionato nel big match di giornata. Si gioca a Canosa.

Il tabellino

San Severo: Carella, Visani, Morra, Grasso, Torraco, Minucci, Feltre, De Vivo, De Cotiis, Cruz, Nicodemo. Allenatore Bonetti

Corato: Addario, Ianniciello, D'Aiello, Quacquarelli, Lezzi, Cotello, Obodo, Telesca, Rizzo, Ventura, Di Rito. Allenatore Olivieri

Arbitro: Doronzo di Barletta

Reti: 11'st Nicodemo (S); 23'st Rescio (C); 47'st Nicodemo (S); 51'st Nicodemo (S)