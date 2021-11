Barletta avvisato, tre reti del Corato Calcio al San Marco

Quale miglior biglietto da visita prima della supersfida di domenica prossima a Barletta contro la capolista? Il Corato ne fa tre al San Marco e lascia immutati i punti di distacco dai biancorossi. Vantaggio immediato, dopo 5 minuti. Ianniciello stacca su corner di Obodo e si regala la prima gioia con la maglia del Corato. Al 21' raddoppio vicino. Girata in area piccola di D'Aiello che colpisce la traversa. Alla mezz'ora Valentini di Brindisi accorda un rigore ai garganici. Dagli undici metri Addario ipnotizza Ruggeri. Avvio di ripresa con gol. Il raddoppio è di Bozzi, ancora di testa, pescato in area da un cross dalla destra. Il Corato prepara il tris con due tentativi di Bozzi (uno dalla distanza e uno di testa) e uno di Di Rito, sventato da Musco. Ci riesce al 27'. Di Rito dialoga bene con l'attaccante barese che anticipa in uscita il portiere garganico. Sesta rete in campionato per Bozzi e tre punti importanti per il Corato, in vista del big match di domenica prossima.

Vince anche il Barletta, 2 a 1 in casa del Trinitapoli. I soliti Morra e Pignataro i marcatori. Frena il San Severo, fermato sull'1 a 1 a Vieste mentre dilaga il Mola nella tana del Real Siti (2-6). Sugli scudi Giuseppe Lopez, autore di una tripletta. Tre gol anche per Gennaro Manzari, sempre più solo in vetta alla classifica marcatori con 12 reti. La sua Unione Calcio Bisceglie spazza con un netto 3 a 1 la Vigor Trani, ultima. In zona playoff dice la sua il Manfredonia, con una gara in meno, che si sbarazza dell'Orta Nova con due gol. Dietro risale il Canosa (2-0 al Borgorosso) con le reti degli acquisti autunnali: Gianluca Loseto e Gigi Rana.

Classifica: Barletta 30; Corato 24; San Severo 21; Mola 19; Uc Bisceglie 18; Manfredonia 17; Trinitapoli 14; Orta Nova 13; Real Siti 10; Atl. Vieste 9; Borgorosso Molfetta 8; Canosa 6; San Marco 5; Trani 2

Il tabellino

Corato: Addario, Ianniciello, D'Aiello, Quacquarelli, Frappampina, Cotello, Obodo, Telesca, Rizzo, Di Rito, Bozzi. Allenatore Olivieri



Arbitro: Valentini di Brindisi

Reti: 5'pt Ianniciello; 3'st Bozzi; 27'st Bozzi