Nebbia fitta a Monte Sant'Angelo, rinviata Manfredonia-Corato

Triplice fischio al 25' per Manfredonia-Corato. L'arbitro dell'incontro, il signor Scifo della sezione di Nuoro, manda tutti anzitempo negli spogliatoi a causa della fitta nebbia sul Comunale di Monte Sant'Angelo, sede della sfida tra sipontini e neroverdi. Visibilità minima, come è possibile constatare dalla foto e gara che andrà recuperata. A parte qualche tentativo del Corato non era accaduto granché nei 25 minuti giocati.

Intanto il Barletta corre. 5 a 1 all'Unione Calcio Bisceglie e vetta saldamente in pugno. Con una doppietta Pignataro si issa in vetta alla classifica marcatori assieme a Manzari (in rete anche oggi). Pari tra San Severo e Real Siti, i giallogranata mantengono la terza posizione. Colpo del Trinitapoli a Mola, 0-2 firmato D'Onofrio e Stefanini. Sale l'Orta Nova, vittorioso 3 a 0 sul Vieste. In coda primi 3 punti per il Canosa che espugna San Marco. Il Borgorosso conquista il derby adriatico contro il Trani. Domenica il Corato riceverà il San Marco.

Classifica: Barletta 27; Corato 21; San Severo 20; Mola 16; Uc Bisceglie 15; Manfredonia, Trinitapoli 14; Orta Nova 13; Real Siti 10; Vieste, Borgorosso 8; San Marco 5; Canosa 3; Trani 2. Corato e Manfredonia una gara in meno.