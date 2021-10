Marolla-gol: il Corato conquista tre punti pesanti con il Mola

Una vittoria pesantissima, in casa della (allora) terza forza del campionato. Il Corato vince a Capurso contro il Città di Mola grazie ad un gol di Marolla e continua l'inseguimento al Barletta. L'ultimo arrivato, il salentino Leandro Rizzo, non viene arruolato per la partita.

Nei primi dieci minuti Bozzi da una parte e Fiorentino dall'altra provano a prendere le misure ma mancano lo specchio. Alla mezz'ora il gol del vantaggio neroverde. Marolla svirgola, la palla arriva a Ngom sul limite dell'area che appoggia in orizzontale per l'under. Marolla trova una bella rasoiata a fil di palo su cui il portiere coratino del Mola - Leuci - non ci arriva. Nessuna grossa occasione da gol anche nella ripresa. Bozzi impegna Leuci dopo una cavalcata di Frappampina, il Mola si fa vedere dalle parti di Addario con Falconieri e Cianci ma senza pungere. Di Rito calcia a botta sicura ma trova la respinta di Leuci. Il Corato si difende con ordine e non rischia più del necessario.

Il Corato insegue il Barletta che continua a viaggiare a punteggio pieno. La vittima domenicale è il Real Siti, annichilito da una tripletta di Lavopa (4-1 il finale). Al terzo posto sale il San Severo che batte 3 a 0 il Trani e scavalca il Mola. Nelle zone alte il Manfredonia vince lo scontro diretto con l'Unione Calcio Bisceglie per 3 a 2 (doppietta di Ingredda). Cade in casa il Trinitapoli, 1 a 0, fermato dal Vieste di Angelo Colella. 1 a 1 tra San Marco e Borgorosso Molfetta mentre continua la striscia nera del Canosa. Settima sconfitta di fila ad Orta Nova (2-1). Domenica prossima (si gioca alle 14.30), ospite dei neroverdi sarà proprio l'Orta Nova.

La classifica: Barletta 21; Corato 18; San Severo 16; Mola 13; Uc Bisceglie 12; Manfredonia, Trinitapoli 11; Orta Nova 10; Vieste 8; Real Siti 6; San Marco, Borgorosso 5; Trani 2; Canosa 0

I tabellini

Città di Mola: Leuci, Tedone, Santoro, Raia, Daniele, Bonasia, Bongermino, Fiorentino, Cianci, Falconieri, Stancarone. Allenatore Castelletti.

Corato: Addario, Ianniciello, Daiello, Camasta, Frappampina, Ngom, Obodo, Marolla, Quacquarelli, Di Rito, Bozzi. Allenatore Olivieri

Arbitro: Frazza di Schio

Rete: 35'pt Marolla