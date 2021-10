L'urlo di Di Rito e il primo gol di Lanotte: il Corato riprende la corsa

Si riscatta subito il Corato, dopo la sconfitta casalinga di sette giorni fa contro l'Unione Calcio Bisceglie. Lo fa con un 2 a 0 secco contro la Di Benedetto Trinitapoli, squadra che lotta per le posizioni di vertice e allenata dal fresco ex Giuseppe Scaringella che bei ricordi ha lasciato in neroverde.

Dopo un primo tempo col freno a mano tirato, che ha visto le due squadre affacciarsi raramente nell'area avversaria, bisogna arrivare al 22' della ripresa per la prima azione davvero pericolosa. Bella rovesciata di Zaldua disinnescata da Addario. Un paio di minuti più tardi. Montanaro di Taranto annulla un gol a Quitadamo per fuorigioco. Il gol sfiorato dai biancazzurri sveglia il Corato che va prima vicino al gol con Bozzi e poi passa in vantaggio con Di Rito. Cross basso di Lezzi e zampata dell'argentino. I tempi d'esecuzione sono quelli del bomber vero. Alla mezz'ora Montanaro annulla il secondo gol agli ospiti e nel finale, al 43', Lanotte sfrutta lo sbilanciamento del Trinitapoli per volare in area e battere Frisario.

La vittoria permette di tenere corta la distanza con la capolista Barletta che espugna a suon di gol il San Sabino di Canosa (1-4 con gli ex Vicedomini, Pignataro e Morra a segno). A proposito di ex, la doppietta di Vito Falconieri contribuisce al successo esterno del Mola a Trani per 2 a 4. Vola con un poker a domicilio del Borgorosso Molfetta, il San Severo. Cinque gol dell'Unione Calcio Bisceglie in casa con l'Orta Nova. 2 a 2 tra Vieste e Manfredonia nel derby gargano-adriatico mentre il francese Perchaud consolida il primo posto nella classifica cannonieri con una doppietta nella vittoria del Real Siti sul San Marco (2-1). Classifica (prime posizioni): Barletta 18; Corato 15; Mola, San Severo 13; Uc Bisceglie 12; Trinitapoli 11. Prossima gara, domenica prossima, a Mola.

I tabellini

Corato: Addario, Guglielmi, Iannicciello, Camasta, Lezzi (29’st Lanotte), Marolla (46’st Telesca), Obodo, Caputo (9’st Nininkovic), Frappampina, Di Rito (40’st Ventura), Bozzi (29’st Pino). Allenatore Olivieri.

Trinitapoli: Frisario, Olibardi, Ripanto (1’st Russo), Venturini, Campanella (38’st Alba), Stele, Quitadamo, Diomande (24’st Dentamaro), Zaldua, Stefanini, Bonanno (31’st Quitadamo). Allenatore Scaringella.

Arbitro: Montanaro di Taranto

Reti: 27’st Di Rito, 43’st Lanotte.