Prima sconfitta per il Corato Calcio. L'Unione degli ex espugna Ruvo

Gli ex condannano il Corato alla prima sconfitta in campionato, interrompendo la corsa da prima in classifica dei neroverdi. Le reti sono state siglate da Gennaro Manzari, mezza stagione al Comunale nel 2018 e dal coratino Luigi Zinetti. Al Fausto Coppi, sotto la pioggia battente, i ragazzi di Olivieri impostano bene il primo tempo, andando spesso vicino al gol o impegnando Lullo. Di Rito e Marolla vanno lontano dal colpo grosso, ancora l'attaccante argentino scalda i guanti dell'estremo difensore biscegliese con un tiro dalla distanza. Daiello di testa spedisce il pallone oltre la traversa. E ancora, colpo di reni di Lullo su una girata aerea ancora di Daiello. Lezzi apre troppo il piattone e manda il pallone fuori da ottima posizione. A condizionare la partita del Corato, l'espulsione al 40' di Daiello, per doppia ammonizione. Con l'uomo in più l'Unione passa subito in vantaggio: Manzari difende bene la palla in area e trova lo spiraglio per battere Addario.

A 10' dall'inizio della ripresa Zinetti raddoppia. Frecciata dai 25 metri dell'esterno coratino che porta i biscegliesi sul doppio vantaggio. In dieci il Corato fa fatica a reagire. Salvo una punizione di Obodo e una mischia in area nel finale di gara, i ragazzi di Olivieri devono arrendersi alla prima sconfitta in campionato.

Grazie allo scivolone neroverde in vetta, da solo, balza il Barletta che fa un sol boccone della Vigor Trani (4-1). Si fa sotto il Trinitapoli che vince di misura, per 2 a 1, con il Canosa grazie al sesto centro di Ezequiel Zalda. Per le zone alte della classifica importanti vittoria del Mola (1 a 0 col Vieste, rigore di Bonasia) e San Severo (1 a 2 in trasferta a San Marco). 1 a 1 tra Manfredonia e Real Siti, l'Orta Nova batte 3 a 0 il Borgorosso Molfetta. Classifica (prime posizioni): Barletta 15; Corato 12; Trinitapoli 11; Mola, San Severo 10; Uc Bisceglie 9. Domenica prossima sfida importante, sempre al Coppi di Ruvo, contro il Trinitapoli.

I tabellini

Corato: Addario, Daiello, Camasta, Guglielmi, Lezzi (7’ st Azzarito), Frappampina, Obodo, Caputo (20’ st Ianniciello), Marolla (28’ st Telesca), Bozzi (40’ st Lanotte), Di Rito (28’ st Ventura). Allenatore Olivieri.

Unione Calcio: Lullo, D’Alba, Preziosa, Zingrillo, Andriano, Digiorgio, Zinetti, Inchingolo, Manzari, Camporeale (23’ st Papagni), Amoroso (29’ st Piarulli). Allenatore Rumma.

Arbitro: Laraspata di Bari

Reti: 43’ pt Manzari, 10’ st Zinetti