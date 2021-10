Poker del Corato a Vieste con Cotello, Obodo e la doppietta di Bozzi

Prova di forza del Corato di Massimiliano Olivieri che vince, con merito, lì dove la sua carriera da allenatore è cominciata. Allo Spina di Vieste la squadra neroverde cala il poker contro l'Atletico con le reti di Cotello, Obodo e la doppietta di Bozzi, intervallati dal gran gol di Pietro Tusiano.

Inizio di gran carriera per i padroni di casa, soprattutto con Tusiano, autore prima di un tiro sbilenco e poi di una bella conclusione dalla distanza, smorzata da Addario. Al 23' ancora Vieste: Gramazio sfiora il palo con un fendente dalla distanza. Alla mezz'ora Corato in vantaggio. Di Rito fa il lavoro sporco, Cotello scarica alle spalle dell'ex Checco Leuci. Dopo un altro tentativo da fuori area viestano, questa volta di Ricucci, arriva anche il raddoppio. Filtrante per Obodo che spacca in due la difesa garganica. Il nigeriano è freddo davanti a Leuci. Azione molto simile quella del terzo gol. A beneficiarne è Beppe Bozzi che mette la sua firma sulla partita.

La ripresa si apre con la strepitosa rete di Tusiano che ricorda tanto l'eurogol di Florenzi al Barcellona del 2015. Una gran botta dal lato lungo, vicino la linea di centrocampo, che lascia di sasso Addario. A mettere il risultato in cassaforte è il solito Bozzi. Al 17' l'attaccante barese, servito da Di Rito, sforbicia nell'angolo basso. Nonostante i tentativi del Vieste, soprattutto con Tusiano, il Corato porta a casa tre punti fondamentali per continuare la corsa in vetta a braccetto con il Barletta.

I biancorossi vincono 3 a 0 in casa del Borgorosso Molfetta. Alle spalle della coppia di testa, avanza il Trinitapoli che espugna 2 a 1 il Di Liddo di Bisceglie con una doppietta di Ezequiel Zalda. Pirotecnico 3 a 3 tra San Severo e Mola (doppietta dell'ex neroverde Diagnè). Bomber Trotta decide il match tra Canosa e Manfredonia mentre l'Orta Nova va a vincere in casa del Real Siti per 3 a 2. 0 a 0 tra Vigor Trani e San Marco. Classifica (prime posizioni): Barletta, Corato 12; Trinitapoli 8; Mola, San Severo 7; Manfredonia, Uc Bisceglie 6. Domenica, a Ruvo, il Corato affronta l'Unione Calcio Bisceglie.

I tabellini

Atletico Vieste: Leuci, Lucatelli, Gramazio, Ricucci, Buccirosso, Caruso, Albano, Tantimonaco, Olivieri, Colella, Tusiano. Allenatore Sollitto.

Corato: Addario, Daiello, Lezzi, Frappampina, Marolla, Cotello, Guglielmi, Camasta, Obodo, Bozzi Di Rito. Allenatore Olivieri.

Arbitro: Pazzarelli di Macerata

Reti: 30'pt Cotello (C); 42'pt Obodo (C); 46'pt Bozzi (C); 2'st Tusiano (V); 17'st Bozzi (C)