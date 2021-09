Corato Calcio: un gol all'inizio e uno alla fine per espugnare Molfetta

Un gol all'inizio e uno alla fine per raccogliere la seconda vittoria in due partite e rimanere nel gruppo di testa. Così il Corato si sbarazza del Borgorosso Molfetta dell'ex Mimmo Leonino. Le due reti sono state siglate dai bomber Nicolas Di Rito e Beppe Bozzi.

Al Paolo Poli è subito Di Rito a indirizzare la partita. Corner di Obodo e incornata del puntero argentino. Al 2' il Corato è già in vantaggio. Due minuti più tardi viene annullata una rete a Cotello per fuorigioco. La strada si fa in discesa anche per l'espulsione (al 6') di Vitale, reo di una trattenuta scomposta a centrocampo. Il Corato è ancora pericoloso dalle parti di De Santis con Cotello. Nella chiusura di frazione il Borgorosso è due volte pericoloso, soprattutto con il tiro a giro di Roselli, di poco alto. Nella ripresa il Corato vicinissima al raddoppio con Lezzi, murato miracolosamente da De Santis. Il gol del raddoppio al 43'. Quasi una fotocopia del precedente. Angolo di Obodo, tocco di Bozzi. Il Corato espugna il Poli.

Il risultato più importante della giornata è quello del Barletta che espugna Mola con un sontuoso 5 a 0. Biancorossi in testa con 6 punti assieme al Corato e al San Severo che batte di misura (2-1) il Manfredonia. Importante vittoria esterna del Trinitapoli che ribalta il Trani (2-4) con due doppiette argentine di Zalda e Alba (quest'ultimo l'anno scorso impegnato in Europa League). Pareggio per 2 a 2 tra Real Siti e Atletico Vieste. Più in basso prime vittorie per l'Uc Bisceglie (3-1 a Canosa) e San Marco (2 a 0 sull'Orta Nova).

Classifica (prime posizioni): Barletta, Corato, San Severo 6; Trinitapoli, Vieste 4; Mola, Uc Bisceglie, Manfredonia, San Marco 3

Il tabellino

Borgorosso Molfetta: De Santis (39'st Bregaj), Rilievo, Cataldo, De Ceglie, Lopez, Sallustio M. (11'st Napolitano), Roselli, Anselmi (39'st Grosso), Serafino (27'st Sciancalepore), Vitale, Sallustio B. (22'st Campanale). Allenatore Leonino

Corato: Addario, Ianniciello (1'st Guglielmi), D'Aiello, Camasta, Lezzi (21'st Azzarito), Cotello, Obodo, Telesca (21'st Marolla), Ventura (27'st Bozzi), Frappampina, Di Rito (48'st Caputo). Allenatore Olivieri

Arbitro: Paladini di Lecce

Reti: 2'pt Di Rito; 43'st Bozzi