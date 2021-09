Corato Calcio avanti in coppa nonostante la sconfitta con la Vigor Trani

La rete di Di Rito nella gara d'andata in casa permette al Corato di passare il turno di Coppa contro la Vigor Trani nonostante la sconfitta per 2 a 1 arrivata allo scadere sul "Coppi" di Ruvo. I ragazzi dell'ex allenatore neroverde Lele Loconsole la ribaltano negli ultimi 5 minuti di gara.

Il Corato si fa vedere più spesso nell'area avversaria ma i neroverdi sono imprecisi e poco incisivi. Il gol del vantaggio arriva a due minuti dalla fine del primo tempo. Viterbo, nel tentativo di anticipare Ventura, lo falcia in area. Colazzo non ha dubbi e assegna il rigore che Beppe Bozzi realizza. La ripresa è più vivace: Mazzilli, con una punizione dal limite, impegna Addario. Bozzi, dall'altra parte, fa volare Viterbo che si rifugia in corner. L'attaccante barese viene espulso al 18' per doppia ammonizione. Al 42' pareggio del Trani. Ngom sbaglia l'alleggerimento, la palla in qualche modo arriva ad Armenise che entra in area e batte Addario. A tempo scaduto la Vigor mette la freccia: palla in area, Terrevoli vi si fionda sopra anticipando anche Armenise e firma il sorpasso che, però, non basta ai tranesi.

I tabellini

Vigor Trani: Viterbo, Mongelli, Conte, Somma, Piergiovanni, Serino, De Carne, Schirizzi, Mazzili, Armenise G., Armenise M. Allenatore Loconsole.

Corato: Addario, Ianniciello, Daiello, Guglielmi, Decarolis, Caputo, Obodo, Marolla, Azzarito, Ventura, Bozzi. Allenatore Olivieri.

Arbitro: Colazzo di Casarano

Reti: 43'pt Bozzi rig.; 42'st Armenise (V); 48'st Terrevoli (V)