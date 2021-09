Corato Calcio, il campionato si apre con un poker

Quattro gol al Real Siti per aprire il campionato, nonostante a mister Olivieri non sia piaciuto l'avvio di gara. I foggiani, infatti, sono passati subito in vantaggio prima di subire il ritorno dei neroverdi, guidato da Nicola Lezzi. Al Sant'Angelo dei Ricchi Cotello, Bozzi e Di Rito sono i terminali offensivi dei coratini. Come detto, la prima rete è del Real Siti. Al 19' Perchaud centra l'incrocio dall'interno dell'area, Luzzi corregge il rimbalzo e deposita la palla in fondo al sacco. I rossi di Pino Lopolito potrebbero addirittura raddoppiare qualche minuto più tardi ma Addario ipnotizza la punta francese Georges Perchaud. Il Corato reagisce e trova il palo con Bozzi, dopo la deviazione di Lanzetta. È Lezzi il protagonista della rimonta neroverde. Al 44' serve in area un buon pallone a Cotello che l'argentino piazza sotto l'incrocio dopo lo stop.

Nella ripresa dentro Obodo. I dauni si rendono pericolosi un paio di volte ma il Corato passa in vantaggio. Lezzi tiene basso uno spiovente e buca Lanzetta al volo. È il 13'. Tre minuti più tardi ancora il giovane esterno sugli scudi bravo a inserirsi dalla destra, a penetrare in area e a battere ancora il portiere foggiano. Nel finale Ventura, entrato alla mezz'ora, si fa largo nei pressi dell'area piccola e trova l'angolo basso. 4 a 1 e primi tre punti.

Valanga di gol nel primo turno d'Eccellenza. Il Mola ne fa 6 all'Unione Calcio (doppiette per Bongermino e l'ex Falconieri. Gol della bandiera biscegliese del coratino Zinetti). Poker del Barletta al San Marco (4-1, a segno, tra gli altri Pignataro e Morra). Il San Severo espugna Orta Nova 2-3, il Manfredonia regola il Trani 3 a 0, pari tra Trinitapoli e Borgorosso Molfetta (2-2). Infine, il Vieste, supera nel secondo tempo il Canosa per 3 a 2.

Il tabellino

Corato: Addario, Ianniciello, D’Aiello, Camasta, Lezzi (31'st Azzarito), Cotello (38'st Ngom), Ninkovic (1'st Obodo), Telesca (1'st Marolla), Frappampina, Bozzi (25'st Ventura), Di Rito. Allenatore Olivieri

Real Siti: Lanzetta, Ciccone, Galullo, Joof (1'st Stango), Lacerenza, Luzzi, Panelli (38'st Morra); Pozzozengaro (9'st Peres), Perchaud, Dascoli, Viola (25'st Stufano). Allenatore Lo Polito

Arbitro: Lacerenza di Barletta

Reti: 19'pt Luzzi (R); 44'pt Cotello (C); 13'st, 16'st Lezzi (C); 40'st Ventura (C)