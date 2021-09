​Colpo da novanta, a Corato arriva Kenneth Obodo

L'Usd Corato Calcio 1946 ha raggiunto l'accordo per l'acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Kenneth Obodo, che dunque vestirà la maglia neroverde per la stagione sportiva 2021/22. Obodo, originario della città di Warri in Nigeria, è un centrocampista classe ’85, con tanta esperienza, personalità ed un piede davvero vellutato. Per lui parlano i numeri: 30 presenze in Serie B, 211 in Lega Pro e circa 100 presenze in serie D. Per Obodo è la prima volta in un campionato di Eccellenza.

Il neo acquisto neroverde, approda in Italia nella stagione 2009/10, collezionando nel Pisa in Serie D, 27 presenze e 1 rete, ottenendo la promozione nei professionisti. Resterà nel club toscano per altre due stagioni, disputando per due anni consecutivi il campionato di Lega Pro Prima Divisione, per un totale di 52 presenze, siglando 3 reti. Nel campionato 2012/13 viene ingaggiato dal Grosseto con il quale partecipa al campionato di Serie B, lasciando il segno con ben 30 presenze. Sempre in maglia biancorossa, scende in campo 28 volte, mettendo a segno 2 reti, nel campionato di Lega Pro Prima Divisione 2013/14. Nel 2014/15 invece, veste la casacca dell’Alessandria in Lega Pro (35 presenze). Nelle due stagioni successive, altre due esperienze in Serie C con le maglie di Juve Stabia e Sudtirol (63 presenze e 3 reti realizzate). Poi ancora, l’importante biennio con la casacca della Vibonese, dove parte della D e conquista la Lega Pro. Anche in questa esperienza, lascia il segno collezionando con la fascia di capitano al braccio, ben 65 presenze e 3 marcature. Nelle ultime due stagioni, Obodo ha militato in Serie D con le maglie di Savona prima e Vastese poi, club quest’ultimo dal quale proviene e dove nello scorso campionato ha collezionato 32 presenze. Kenneth Obodo si è già aggregato alla squadra presso il “Capirro Sport Village” di Trani per il suo primo allenamento con i nuovi compagni.

Intanto la stessa società comunica di aver raggiunto l’accordo per la cessione a titolo temporaneo del calciatore Alessandro Scialpi (centrocampista classe 1992), alla società Asd Città di Gallipoli 2021, club iscritto al campionato di Promozione pugliese girone B. A questa stessa società inoltre, vengono ceduti sempre a titolo temporaneo, Bartolomeo Muciaccia (attaccante classe 2000) e Imed Afit (esterno classe 2002).