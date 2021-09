Corato ok in Coppa Italia: con il Trani basta un colpo di testa di Di Rito

Finisce 1-0 per il Corato la sfida giocata allo stadio comunale “Sant’Angelo dei Ricchi” di Andria contro la Vigor Trani Calcio, valevole per la Coppa Italia di Eccellenza. Buona la prestazione dei neroverdi che avrebbero potuto vincere la gara anche con un punteggio più rotondo.

Corato subito avanti al quarto d'ora del primo tempo con Ventura, ma l'attaccante viene giudicato in posizione di fuorigioco dall'assistente. Risposta tranese con Terrevoli, ma il tiro è debole e Addario para con facilità. Alla mezz'ora è ancora Di Rito a provarci, ma il suo tiro finisce fuori. La rete arriva nel finale del primo tempo, al 41esimo, con il bomber Di Rito, bravo a raccogliere un cross dalla sinistra di Frappampina e a far partire un colpo di testa che scavalca il portiere tranese Orizzonte.

Nella seconda frazione di gioco Corato subito a caccia del 2-0 prima con un tiro di Ventura, parato, poi con Ianniciello di testa e ancora con Di Rito che colpisce un clamoroso palo. Nel mezzo, ancora un tentativo tranese con Terrevoli senza esito. Finale ancora di marca neroverde con Ianniciello e Di Rito che chiamano Orizzonte a compiere due difficili parate. Tensione negli ultimi secondi: in pieno recupero il Trani pareggia con Musa, ma per l'arbitro è fallo in attacco. Il triplice fischio non calma gli animi: ne fa le spese il tranese Colella, espulso.

Il ritorno è in programma a Trani il 16 settembre.