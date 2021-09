Corato Calcio, ecco il calendario: esordio in casa con il Real Siti

Sono stati sorteggiati questa mattina i calendari di Eccellenza pugliese che prenderà il via il 13 settembre. Per l'esordio in campionato il Corato giocherà al Sant'Angelo dei Ricchi di Andria con il Real Siti.

Mercato. Nelle ultime settimane il diesse Vito Tursi ha puntellato la già competitiva rosa neroverde con nuovi acquisti e riconferme, soprattutto nel comparto under. Sono arrivati quattro 2002: il terzino sinistro Gabriele Azzarito (brindisino, ex Virtus Francavilla), il centrocampista Davide Marolla (andriese, l'anno scorso in D col Molfetta), l'attaccante Niccolò La Notte (andriese della Fidelis Andria) e il riconfermato Michelangelo Telesca.

Tra gli over Daniele Guglielmi, classe 1998, difensore che ha già militato in D con Olympia Agnonese, Cittanovese e Palmese. Nella scorsa stagione invece, ha iniziato la stagione con la maglia del Bisceglie Calcio in Serie C, per poi passare dopo alcuni mesi nell’Alto Tavoliere San Severo in Eccellenza. Con lui anche Ian Ninkovic Quintana. Stessa età, argentino ma con passaporto serbo. Il trequartista ha già una discreta carriera alle spalle: dall’importante settore giovanile del club argentino Lanus infatti, passa a vestire la maglia dell’Alcobendas, formazione di III Divisione spagnola. Poi l’esperienza in patria con l’Urquiza (Serie C) ed il primo trasferimento in Italia, dove si mette in mostra in Sicilia, nello Jonica FC in Promozione. La scorsa stagione infine, Ninkovic parte prima nel club Drava Ptuj, serie B slovena, per poi trasferirsi per la seconda volta in Italia, nella Virtus Cilento, club di Eccellenza campana.

Esordio. Intanto domenica il Corato esordisce in Coppa Italia nel derby contro la Vigor Trani del presidente Lanza e di Lele Loconsole, ex allenatore neroverde. La prefettura della Bat ha vietato l'acquisto di biglietti alla tifoseria tranese. Si gioca al Sant'Angelo dei Ricchi di Andria domenica 5 settembre alle 15.30.

Il calendario completo

1a Corato-Real Siti

2a Borgorosso Molfetta-Corato

3a Corato-Canosa

4a Atletico Vieste-Corato

5a Corato-Unione Calcio Bisceglie

6a Corato-Di Benedetto Trinitapoli

7a Città di Mola-Corato

8a Corato-Team Orta Nova

9a Manfredonia Calcio-Corato

10a Corato-San Marco

11a Barletta-Corato

12a Corato-Vigor Trani

13a San Severo-Corato