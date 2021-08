Corato Calcio, ancora un colpo in attacco: riecco Giuseppe Bozzi

Ancora un gran bell'acquisto per il Corato Calcio che tessera l'attaccante barese Giuseppe Bozzi. Sforzo considerevole da parte della società del presidente Maldera e lavoro certosino del Ds Vito Tursi, nel rinforzare con qualità ed esperienza il parco attaccanti della rosa, superando nelle ultime ore la concorrenza di importanti club di categoria anche superiore, interessati al centravanti in uscita dal Team Altamura.

Giuseppe Bozzi, attaccante originario di Bari classe 1987, è una delle punte più in vista del panorama calcistico pugliese e non solo, avendo militato in importanti piazze fin dall’inizio della sua carriera, tra le tante ricordiamo: Bitonto, Trani, Martina, Nardò, Manfredonia, Agropoli, Molfetta, Gravina e Altamura appunto in Serie D, club dove ha militato nell’ultima stagione.

Confidenza con il gol, continuità e tanta voglia di rimettersi in gioco stagione dopo stagione, sono alcuni dei segreti del neo bomber neroverde, che andrà a rinforzare un reparto già competitivo formato al momento da Di Rito, Ventura e Muciaccia.

Per Bozzi, si tratta di un ritorno a Corato, dopo l’esperienza del 2009. Il centravanti barese è già a disposizione di mister Olivieri e si è unito al resto del gruppo neroverde questo pomeriggio.