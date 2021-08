Corato calcio, si riparte: via al ritiro precampionato Copyright: Sergio Porcelli

Corato calcio, si riparte: via al ritiro precampionato Copyright: Sergio Porcelli

Ricomincia la stagione del Corato calcio. Lunedì 9 è stato il primo giorno di ritiro precampionato per i neroverdi che si sono ritrovati al Capirro Sport Village di Trani sotto la guida del nuovo allenatore Massimiliano Olivieri.

Nel folto gruppo che ha iniziato gli allenamenti in vista del campionato d'Eccellenza 2021/2022 ci sono volti vecchi e nuovi. A cominciare dal centravanti argentino Nicolas Di Rito, tormato a Corato dopo le due precedenti esperienze del 2017 e del 2019, per continuare con gli altri colpi messi a segno dal diesse Vito Tursi: il centravanti Davide Ventura, i difensori centrali Ianniciello e Pizzoleo e il centrocampista Scialpi, tutti giocatori importanti per la categoria.

Non mancano i riconfermati Andrea Caputo, centrocampista classe 2000, i giovanissimi Bartolmeo Muciaccia, attaccante del 2001, e il difensore classe 2002 Atif Imed, l'esterno argentino Matias Cotello, autore di una grande stagione l'anno scorso, il portiere Paride Addario, il difensore centrale Matteo Camasta e i giovani Olibardi e Lezzi, entrambi classe 2001.

Nella galleria fotografica il ritrovo della squadra.