Il Corato Calcio piazza il colpo in attacco: ecco Davide Ventura

Continua il lavoro del diesse Vito Tursi per l'allestimento della squadra che si presenterà ai nastri di partenza del campionato d'Eccellenza 2021/2022. Arriva Davide Ventura, centravanti di livello, con un senso del gol fuori dal comune per queste categorie. Il calciatore, è a disposizione di mister Olivieri, per l’imminente inizio del ritiro precampionato.

Ventura, attaccante classe ‘91, proviene dalla Molfetta Calcio, formazione con la quale ha vinto il torneo di Eccellenza 2019/20, quando ha messo a segno ben 14 reti senza tirare calci di rigore. L’anno prima, stagione 2018/19, sempre con la Molfetta Calcio, Ventura va nuovamente in doppia cifra, siglando con i biancorossi 10 reti. Insomma, per il bomber molfettese un bottino di tutto rispetto nelle ultime due stagioni di Eccellenza, dove ha totalizzato 52 presenze e ben 24 reti. Nell’ultima stagione in Serie D, decisiva per le sorti della partita, è risultata essere la sua rete al Brindisi, che ha garantito al Molfetta, la prima vittoria esterna stagionale in Quarta Serie. Di ottima fattura inoltre, anche le reti messe a segno contro Aversa e Nardò.

Inoltre sono stati riconfermati due giovanissimi: l'attaccante classe 2001 Bartolmeo Muciaccia e il difensore classe 2002 Atif Imed. Scelta anche la sede e il giorno d'avvio per il ritiro precampionato: il gruppo guidato da Massimiliano Olivieri si ritroverà il 9 agosto al Capirro Sport Village di Trani.