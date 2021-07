Le strade del Corato e di mister Scaringella si dividono

Giuseppe Scaringella non è più l'allenatore del Corato Calcio. Lo ha comunicato la società con una nota stampa. Scaringella era tornato nell'estate dell'anno scorso dopo una parentesi nel 2017. Nonostante la pandemia e il ridimensionamento del progetto, il tecnico andriese è riuscito a raggiungere la finale playoff, persa poi con l'Audace.

«Dopo un anno vissuto insieme, in cui abbiamo sofferto e gioito, - commenta la società - perché questo è il bello del gioco del calcio, adesso però le strade si dividono. A mister Scaringella, sono doverosi i ringraziamenti per quanto fatto alla guida della prima squadra, un lavoro il suo, svolto sempre con grande passione ed impegno. Un grazie sincero mister Scaringella, da parte del presidente Maldera e di tutta la dirigenza neroverde, che le augurano le migliori fortune professionali per il futuro».

Ora si aspetta il nome del nuovo allenatore. Si fanno i nomi di Massimiliano Olivieri (ex Brindisi e Vieste) e Pasquale De Candia, spesso accostato alla panchina neroverde.