Corato ko a Manfredonia: serve una vittoria per i playoff

Il Corato cade a Manfredonia non riuscendo a sfruttare la superiorità numerica e perde tre punti importanti in ottica playoff ma la strada per gli spareggi regionali è ancora praticabile con due gare (seppur difficili) ancora da disputare. Prima sconfitta stagionale per i ragazzi di Scaringella. Il Corato con Montaldi dal primo minuto, a fianco di Cotello e Petitti. Quattro ex per il Donia: Leuci, Colangione, Trotta e Burdo.

Il Corato parte bene con una girata aerea di Montaldi su punizione di Dentamaro, terminata alta sulla traversa. All'11' la risposta di Trotta, servito da Rubino in area, impegna Addario. Replica sipontina dieci minuti più tardi. Il giovane Prota si divora il vantaggio sparando alto il suggerimento di Salerno. Alla mezz'ora il Manfredonia passa avanti. Punizione perfetta di Pasquale Trotta che pennella con precisione una traiettoria imprendibile per Addario. Padroni di casa in dieci al 41'. Cicirelli tocca con una mano il pallone, secondo giallo ed espulsione. Il primo tempo lo chiude Montaldi con un destro dal limite. Attento Leuci.

Proprio il portere coratino in forza al Manfredonia, lascia il campo al 5' della ripresa dopo i postumi di un colpo alla testa subito nel primo tempo. Il Corato prova a recuperare il gol di differenza, cercando di sfruttare l'uomo in più ma tra conclusioni velleitarie e imprecise, la possibilità più grande arriva alla mezz'ora. D'Aielo sale in cielo e schiaccia di testa un corner da destra. La traversa salva il Manfredonia. Sarri, il portiere dei biancocelesti, è attento sui palloni che arrivano, spioventi, in area di rigore. La gara la chiude Lorenzo Salerno, in contropiede. 2 a 0 e Corato che deve conquistare tre punti o con il Barletta o con il Mola per agguantare il treno playoff.

Intanto il Manfredonia torna in vetta (23 punti), scavalcando il Barletta (21), al riposo e con una gara in meno. Corato (15) scavalcato dall'Audace Barletta (17 punti e non ha più gare da giocare), vittorioso 2 a 0 a Vieste e dal Mola (16, una gara in più del Corato) che regola 3 a 1 il Real Siti con gli ex Manzari e Diagnè. Vittorie per San Severo e Unione Calcio Bisceglie contro Trani e Orta Nova.

Il tabellino

Manfredonia: Leuci (4’st Sarri), Rubino (35’st Stoppiello), Coronese, Partipilo, D’Angelo, Colangione, Trotta (38’st Burdo), Cicerelli, Salerno, Morra C (45’st Morra A,) Prota (44’st Ciuffreda). Allenatore Rufini

Corato: Addario, Lezzi (11’st Olibardi), Santoro, Dentamaro, Campanella (38’st Caruso), D’Aiello, Giancola, Caputo (11’st Palmisano),Montaldi, Cotello (45’st Camasta), Petitti. Allenatore: Scaringella

Arbitro: Poggio di Forlì

Reti: 30’ pt Trotta, 47’st Salerno