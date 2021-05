Corato Calcio, tre punti d'oro a Stornara e -2 dalla vetta

Un gol per tempo bastano al Corato per espugnare Stornara e portarsi a -2 dal Manfredonia capoclassifica. Le reti sono state siglate dall'esperto Ladogana e dall'under Giancola (2002).

Ladogana dal primo minuto con Palmisano e Petitti per Scaringella. A sinistra si rivede Santoro, per la prima volta in campo dal rientro. Tra i padroni di casa c'è l'ex Belluoccio. Il gol del vantaggio arriva alla mezz'ora. Filtrante per Ladogana che a tu per tu con Lanzetta non sbaglia. Il raddoppio al 22' della ripresa. Lanzetta non riesce a tenere il pallone (proteste per una carica da parte del Real Siti) e Giancola, il più veloce di tutti, la tocca per ultimo. Finisce 0-2.

Con questi tre punti il Corato (15 punti) si rifà sotto grazie al pareggio (acciuffato nella ripresa con due gol di Salerno) del Manfredonia (17) a Trani. Dilaga il Barletta (15) in casa dell'Orta Nova con gli ex Morra e Di Rito a segno. Torna a vincere l'Audace Barletta con il Mola mentre finisce 2 a 2 tra Vieste e Unione Calcio Bisceglie.

Ora il Corato riposerà per due turni consecutivi. Si torna in campo il 23 maggio a Manfredonia.

Il tabellino

Real Siti: Lanzetta, Ciccone, Belluoccio, Paolillo, Lacerenza, De Battista, Panelli, Stango, Pelosi, Peres, Ruggieri. Allenatore Lopolito.

Corato: Addario, Lezzi, Santoro, Dentamaro, Campanella, D'Aiello, Giancola, Telesca, Ladogana, Palmisano, Petitti. Allenatore Scaringella.

Arbitro: Maresca di Napoli

Reti: 30'pt Ladogana, 22'st Giancola