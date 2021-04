Il Corato spreca e frena. 0 a 0 a Ruvo con la Vigor Trani

Uno 0 a 0 che sta non stretto ma strettissimo al Corato. Con la Vigor Trani la squadra di Scaringella (ex di turno) si divora la possibilità di rimanere incollato al Manfredonia sbagliando più di un gol e colpendo due legni.

Ladogana fa il suo esordio dal primo minuto, affiancato da Palmisano e Petitti. Quest'ultimo è il protagonista di inizio match con due conclusioni verso lo specchio, entrambe disinnescate da Colagrande. La Vigor va vicina al vantaggio al 36' con l'ex Negro che, ricevuta una palla lunga in area, viene murato da Addario. In chiusura di frazione Corato due volte vicino al gol. Prima con una traversa scheggiata da Dentamaro su punizione, poi con un'acrobazia di Campanella in area su spiovente da destra che termina alto.

La traversa colpita da Ngom scuote fin da subito il secondo tempo. Petitti ci prova con due tiri dalla distanza che sfilano a lato. Nell'ultimo quarto d'ora il Corato manca tre occasioni. Caruso, subentrato a Ngom, spara alto da buona posizione. Ladogana non riesce a indirizzare in porta un pallone in area piccola. D'Aiello, schiacciando di testa, non trova il gol. Finisce 0 a 0.

Il Manfredonia allunga in vetta (16 punti) grazie alla vittoria con l'Orta Nova. Decidono Nino e Alessandro Morra. Da due Morra a un altro. Vito, ex attaccante del Corato, porta tre punti al Barletta con un rigore allo scadere nel derby con l'Audace Barletta. Il 2 a 1 finale (in rete Di Rito e Dinielli, oltre ovviamente a Morra) permette al Barletta di agganciare il Corato al secondo posto (12 punti). Pari nel derby dauno tra San Severo e Atletico Vieste (1-1)

Il tabellino

Corato: Addario, Lezzi, Quacquarelli (13’st Giancola), Dentamaro, Campanella, D’Aiello, Telesca (27’st Olibardi), Ngom (20’st Caruso), Ladogana (37'st Muciaccia), Palmisano (20'st Caputo), Petitti. Allenatore Scaringella

Vigor Trani: Colagrande, D’Addabbo (1'st Conte A.), Loseto, Matera (35'st Lopraino), Stella, Dispoto, Ricco (45'st Colella), Dentico, Musa (37'st Romita), Mazzilli, Negro (27'st Martinelli). Allenatore Sisto

Arbitro: Laraspata di Bari