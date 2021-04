Torna il derby Corato-Trani: dirige la gara un fischietto "rosa"

Per la settima giornata del Campionato di Eccellenza, girone A, domani andrà in scena il derby tra la Vigor Trani e il Corato Calcio 1946. Gara tra due squadre che, oltre ad essere accomunate da un legame di vicinanza territoriale, si ritrovano ad inseguire i propri obiettivi stagionali. Fischio d'inizio alle 16.30 sul neutro di Ruvo di Puglia (gara a porte chiuse).

In casa Corato, l'umore è alto dopo la recente vittoria, nello scorso turno, ottenuta contro il Team Orta Nova: i neroverdi sono la vice capolista del torneo con 11 punti in classifica, frutto di ben tre vittorie e due pareggi. Mister Scaringella (ex di turno) ha presentato così il match. «Dobbiamo navigare a vista, passo dopo passo. Pensiamo solo a migliorarci, con il lockdown abbiamo ridimensionato un po' la rosa, ma sono arrivati giocatori ambiziosi. È inevitabile cercare la vittoria in tutte le partite. La Vigor non ha giocato nell'ultimo turno, ma non lo reputo uno svantaggio per noi: è un derby importante e difficile».

I ragazzi del mister tranese Sisto sono invece reduci dalla convincente e importante vittoria di misura ai danni della matricola Real Siti. La compagine tranese vanta 6 punti in classifica, ma ha due partite in meno rispetto alle altre squadre: la sosta ha portato i biancoazzurri al quinto posto del torneo, a ridosso della zona play-off

Tanti gli ex tra le due squadre: in casa Vigor ci sono Negro e il difensore Ernesto Disposto, mentre in casa neroverde, i volti più noti e recenti sono quelli di Vito Dentamaro e Fabio Campanella, entrambi protagonisti, con la maglia della Vigor Trani, nella scorsa stagione.

A dirigere la sfida sarà un fischietto rosa: la gara è affidata alla sig.ra Cristiana Laraspata, della sezione di Bari e sarà coadiuvata dagli assistenti Giacomo Scorrano e Gabriele Sindaco, entrambi della sezione di Lecce.