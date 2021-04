Corato Calcio, Petitti dagli undici metri regala i tre punti ad Orta Nova

Basta una rete su rigore di Antonio Petitti, ancora a segno dopo il gol di domenica scorsa, al Corato per battere il Team Orta Nova e assicurarsi altri tre punti importanti per la rincorsa alla vetta.

Rispetto a domenica scorsa rientrano capitan Rocco D'Aiello e la punta Nicholas Caruso. Squalificato Cotello, in panchina si accomoda Vincenzo Laboragine, al ritorno in neroverde. Primo squillo del Corato con un bolide da destra di Palmisano che finisce sull'esterno della rete. Segue una punizione di Petitti che Capossele smanaccia. Superato il quarto d'ora l'honduregno Hernandez Perez tenta di sorprendere Addario dalla distanza ma il portiere - fresco papà - si difende bene. Al 21' Manna spintona Petitti in area. Rigore netto che lo stesso attaccante segna. All'ultimo secondo Palmisano allunga uno spiovente in area, Petitti corregge ma il colpo di testa è debole.

La ripresa si apre con una meravigliosa punizione di Dentamaro che aggira la barriera e, solo grazie all'intervento di Capossele, non s'insacca nel sette. Le squadre si stuzzicano, l'Orta Nova cerca il pari ma il Corato è quadrato e non lascia spazio ai foggiani.

Il Manfredonia vince il big match di Trinitapoli con l'Audace Barletta e vola in classifica (13 punti). Grazie alla vittoria in terra dauna il Corato torna secondo (11) davanti al Barletta (9 punti ma una gara in meno). Rallenta il Mola a Vieste mentre l'Unione Calcio Bisceglie batte 3 a 0 il San Severo in una gara segnata dal ricordo di Ninni Cannella, dirigente del San Severo e figura importante del calcio pugliese, morto in settimana per il Covid.

Il tabellino

Team Orta Nova: Capossele, Manna, Cassinis, Lombardi, Prudente, De Cosmo, Hernandez, Valenti, Puglise, Monopoli, Prieto. Allenatore Carbone

Corato: Addario, Lezzi, Campanella, Dentamaro, Quacquarelli, Ngom, D'Aiello, Giancola, Petitti, Caruso, Palmisano. Allenatore Scaringella

Arbitro: Fiorentino di Ercolano

Reti: 22'pt Petitti