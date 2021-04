Nuova freccia per il Corato calcio: ecco Vincenzo ​Ladogana

Coronavirus, picco record in Puglia. Lopalco: «Colpa dei comportamenti in zona gialla»

​Cifre da brividi nelle ultime 24 ore: 2.082​ nuovi contagi con 11.211 test. Registrati 27 decessi: 8 in provincia di Bari, 8 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce, 10 in provincia di Taranto