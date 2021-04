Corato Calcio, il gol di Petitti non basta. Con l'Audace Barletta finisce 1-1

Il ritorno in campo dopo cinque mesi dall'ultima partita (ad Ostuni) porta in dote un buon punto con l'Audace Barletta, squadra che si è molto rafforzata nel lungo mercato di preparazione. Tra le fila biancorosse c'è qualche ex: i più freschi sono Agodirin e Vicedomini ma c'è anche Stefanini.

Scaringella opta per una cerniera difensiva d'esperienza con Dentamaro e Campanella, il dinamismo di Ngom a centrocampo e un attacco rapido e brevilineo: Cotello, Petitti e Palmisano. Il primo - debole - acuto della partita è dell'Audace Barletta. La punizione di Tommaso Coletti (in B con Brescia e Foggia) finisce fuori. La risposta del Corato è nel destro di Palmisano che si stampa sulla traversa. Al 22' il Corato passa in vantaggio. Antonio Petitti calcia da fuori area e trova l'angolo giusto. Nel finale di frazione Gigi Rana si divora un gol a tu per tu con Addario e il Corato, dopo una bella azione sviluppata in verticale, non riesce a capitalizzare. Palmisano si fa anticipare da un difensore biancorosso.

Ripresa. Olibardi salva sulla linea un cross insidioso di Rizzo con Addario a terra. È proprio Leandro Rizzo a siglare la rete del pareggio. Lomuscio da destra serve all'ex Barletta e Licata, un pallone facile facile da spingere in rete. È il 19'. Salva una conclusione alta di Cotello e un paio di tentativi dell'Audace non accade più nulla. Finisce 1-1.

Il Corato scivola al terzo posto (8 punti) scavalcata dal Barletta (9) che ha fatto un sol boccone del Vieste. 5 a 0 per i biancorossi con le reti, tra gli altri, di Christian Quarta e Nicolas Di Rito (doppietta). Sempre primo il Manfredonia (10) che ha riposato) mentre vincono Vigor Trani e Città di Mola contro Real Siti e Unione Calcio Bisceglie.

Il tabellino

Corato: Addario, Lezzi, Campanella, Dentamaro, Quacquarelli, Ngom, Olibardi (37’st Caputo), Giancola (28’st Atif), Petitti, Cotello, Palmisano (24’st Ieva). Allenatore Scaringella

Audace Barletta: Tricarico, Fiore, Pipoli, Laboragine, Coletti, Sementino (15’st Greco), Rizzo, Vicedomini (33’st Dettoli), Lomuscio (33’st Agodirin), Rana, Quitadamo (15’st Stefanini). Allenatore Agnelli

Arbitro: Cipriani di Molfetta

Reti: 22'pt Petitti (C); 19'st Rizzo (A)