Una bulgara per la Nmc femminile: ecco Iolanda Cossa

Non di solo basket maschile vive la Nuova Matteotti Corato, che infatti piazza un gran colpo per rinforzare la propria formazione di serie B Femminile. La società coratina si assicura infatti le prestazioni di Iolanda Cossa, 25enne ala piccola bulgara di 167 cm proveniente dalla formazione spagnola del Fodeba Gijon.

Nata il 29 maggio 1995 a Lisbona da padre di origine mozambicana, ha poi scelto la nazionalità bulgara ed ha fin qui alle spalle una già brillante carriera cominciata nel 2011 a Sofia, proseguita poi a Cipro prima del primo approdo in Italia ad Ariano Irpino nel 2017 ed il trasferimento in Spagna a Gijon dopo 2 anni. Quest’anno il ritorno nel nostro paese con la casacca della Nuova Matteotti.

Ala piccola dotata di grande intensità difensiva ed ottima propensione al sacrificio ed al lavoro di squadra ma non disdegna le sortite offensive essendo dotata di grande tecnica individuale e di una buona mano dalla media e dalla lunga distanza.

Giocatrice totale, nei due anni in Italia ad Ariano Irpino ha già praticamente affrontato tutte le avversarie che quest’anno si troverà contro e, se si eccettua la breve e sfortunata parentesi a treviso, ha segnato parecchi punti dimostrandosi un fattore spesso decisivo per le sorti della propria squadra. 566 punti in 35 partite totali con una media di 16,2 punti a partita ed un high in carriera di 36 punti contro Castellamare di Stabia nel 2017.

Senza dubbio un ottimo acquisto per la formazione di coach Bruno De Nicolo, riconfermato alla guida delle coratine dopo la buona stagione purtroppo non conclusasi lo scorso anno causa covid. Il coach avrà al suo fianco quest’anno Domenico Strippoli ed il riconfermato Alessandro Colletta come vice e si avvarrà della collaborazione di Patrizia Rinaldi, non più in veste di giocatrice sul parquet come lo scorso anno ma come preparatrice atletica.

Intanto sono state rese note le partecipanti al prossimo campionato di serie B Femminile. 10 le società iscritte con le novità Cercola, Benevento e New Basket Brindisi, che ha rilevato il titolo della Pink Bari e si affiancano a Stabia, Capri, Potenza, Battipaglia, Taranto, Salerno ed appunto Corato.

Un campionato ancora di marca fortemente campana dunque di cui ancora non si conosce la data di avvio ed il relativo calendario, che saranno comunicati successivamente.