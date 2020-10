​Basket, l'Adriatica Industriale guarda al futuro: acquisiti i cartellini di tre under talentuosi

Continua all'insegna della lungimiranza il progetto dell'Adriatica Industriale Basket Corato, con una filosofia chiara e coerente: puntare forte sul settore giovanile per costruire una solida base per il futuro e far crescere in casa i neroverdi del domani.



A conferma di tale strada intrapresa, il Basket Corato ha acquisito dall'Angiulli Bari il cartellino di tre talentuosi Under 20: Sebastian Algie, guardia classe 2002, proveniente da un'esperienza in un college canadese, Adriano Matarrese, play classe 2003 e Alessandro Ruotolo, ala grande classe 2002 (l'anno scorso in Serie D proprio con l'Angiulli).

«L'acquisto di questi tre giovani cestisti sarà innanzitutto una grandissima risorsa per il campionato U-20 che disputeremo quest'anno - spiega il presidente del Basket Corato, Antonio Marulli - dove il livello dei ragazzi in campo è sempre alto. In seconda battuta poi i ragazzi saranno nel giro della prima squadra e potranno darci una grossa mano nel campionato di C Gold. Ancora una volta abbiamo deciso di puntare sui giovani per dare seguito al nostro ambizioso progetto di creare un settore giovanile che sia un punto di riferimento nella zona».