​Nmc, arriva Sam Kingsley Obiekwe

Dopo il botto Goran Oluic, continua la grande campagna di rafforzamento firmata Nuova Matteotti Corato in vista della nuova stagione. La formazione di coach Marco Verile ha infatti acquistato Sam Kingsley Obiekwe, talentuosa ed esplosiva guardia spagnola classe 1994, per tutti King.



Nato a Madrid il 25 marzo da padre nigeriano e madre della Guinea Equatoriale, Obiekwe proviene da Manfredonia dopo aver iniziato la scorsa stagione ad Agropoli. Formatosi nel college NorthEastern di Oklahoma dal 2015 al 2017 ha poi giocato in Spagna ad Alicante prima dell’arrivo in Italia. È anche nazionale della Guinea Equatoriale, con la quale ha preso parte alle ultime qualificazioni ad Afrobasket chiudendo con: numeri fantastici: 18.3 punti di media a partita, 5.3 rimbalzi, 1.3 assist e percentuali al tiro del 48% da 2pt, e del 43% da 3pt, confermandosi un tiratore micidiale.

Guardia tiratrice dai mezzi fisici impressionanti, alto 196 cm, è quello che si dice un giocatore totale e completo. Esplosività, forza fisica, tecnica sopraffina, grande rimbalzista ed ottimo finalizzatore con percentuali più che buone anche dall’arco dei tre punti. Insomma un vero e proprio crack che i tifosi biancoblu presto impareranno ad amare. Ma anche in difesa sa essere determinante e sfruttare i propri mezzi fisici mettendo in seria difficoltà i suoi avversari.

Lo scorso anno a Manfredonia in serie C Gold ha siglato 288 punti in 18 presenze con una media di 18 punti a partita ed un high di 26 punti, andando ben 9 volte oltre i 20 punti segnati. Un cecchino che assieme a capitan Gatta costituisce una coppia di esterni fortissima, dinamica in penetrazione, forte fisicamente e mortifera da 3 punti, ideale per gli schemi offensivi di coach Verile e per le esultanze dei tifosi Matteotti.

Un grande acquisto che segna un ulteriore step in avanti nel cammino verso una stagione da protagonista della compagine biancoblu, dopo l’arrivo del gigante Oluic e le conferme dei gladiatori Cicivè e Mazzilli, oltre che di capitan Gatta. Il roster si va quindi delineando ed ha tutta l’aria di promettere spettacolo sul parquet.