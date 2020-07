Basket Corato, firma l'ala-pivot Di Diomede

Continua a prendere forma l'Adriatica Industriale Basket Corato 2020-2021, con un altro tassello importantissimo: Simone Di Diomede è un nuovo giocatore neroverde.

Ala pivot di due metri, classe 1997, Di Diomede è un "quattro" molto duttile, in grado di agire anche da pivot, molto forte fisicamente, bravissimo in ambo i pitturati, in grado di garantire tanti rimbalzi e blocchi per i propri compagni, ma anche punti pesanti.

Il pescarese, dopo esperienze molto positive in Serie B con le casacche di Giulianova, Borgosesia e Teramo (con quest'ultima ha anche affrontato i neroverdi al PalaLosito, nel campionato 18/19) sposa l'ambizioso progetto di CUS Taranto in C Gold, dove vive una stagione da protagonista chiudendo in doppia cifra di media.

Reparto lunghi puntellato dunque, ma il mercato neroverde è tutt'altro che chiuso. La società augura buon lavoro a Di Diomede è gli dà il benvenuto nella grande famiglia neroverde..