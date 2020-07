Basket Corato, in panca riconfermato Giulio Cadeo

Un altro fondamentale tassello va ad aggiungersi al mosaico del Basket Corato 2020-2021, e si tratta di una riconferma di primissimo ordine.

Anche la prossima stagione infatti, a sedere sulla panchina neroverde sarà coach Giulio Cadeo, già allenatore dei neroverdi nelle ultime tre partite dello scorso campionato di B, nelle quali ha ottenuto altrettante vittorie contro Cassino, Nardò ed Avellino, prima dell’interruzione causa pandemia.

L’allenatore bosìno, cinquantotto anni a maggio, non sarà solo l’head coach della prima squadra, ma darà seguito anche all'ambizioso progetto che riguarda i neroverdi del futuro, restando a capo della “cantera” coratina, nel ruolo di Responsabile del Settore Giovanile.

La presenza di Giulio Cadeo in serie C Gold è certamente un autentico lusso per la categoria e dice molto sulla bontà e lungimiranza del progetto della squadra di patron Antonio Marulli, in un campionato difficile, competitivo ed equilibrato come quello della Gold Pugliese.