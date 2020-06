Basket Corato, Adriatica Industriale resta main sponsor

I neroverdi confermano per il terzo anno consecutivo il main sponsor Adriatica Industriale.



«Malgrado il cambio di categoria (Corato disputerà la Serie C Gold, massima espressione della pallacanestro regionale), l’amministratore unico di Adriatica, Cataldo Mazzilli, non ci ha messo molto a decidere di sposare ancora una volta il progetto a spicchi della squadra di patron Antonio Marulli» fa sapere la società.

«In un momento storico durissimo, figlio della pandemia di Covid-19 che ha colpito il mondo, in cui lo sport, in tutte le latitudini e categorie sta vivendo una crisi senza precedenti, non era affatto scontata la riconferma del main sponsor che ha accompagnato il Basket Corato nei due anni di Serie B.

Nonostante ciò però, la passione, l’entusiasmo e la voglia di tornare grandi ha prevalso e Cataldo Mazzilli ha dimostrato ancora una volta di essere letteralmente innamorato della nostra squadra, del nostro ambizioso progetto a lungo termine, della nostra città.

Come le bandiere di una volta, figure sempre più rare che continuano ad indossare la stessa maglia nonostante scossoni di ogni sorta e retrocessioni, così Adriatica Industriale resta in neroverde, a prescindere dalla categoria, a prescindere dalla crisi e sarà un pilastro fondamentale per la prossima stagione cestistica del Basket Corato».