Basket, stop ai campionati regionali. Nmc: «Arrivederci alla prossima stagione»

Per i campionati regionali, la stagione sportiva finisce qui. Lo ha deciso la Fip, in riferimento ai tornei dalla C Gold in giù.



Queste le parole del presidente Fip, Petrucci: «egregi, nel contesto del dramma emergenziale che sta vivendo il nostro Paese e, più in generale, l’intera comunità mondiale, a seguito delle analisi svolte nel corso della riunione di Consiglio dello scorso 9 marzo e dopo aver ascoltato il parere del vicepresidente vicario, del rappresentante della consulta e del coordinatore delle attività del Settore Agonistico, ho ritenuto di adottare il provvedimento che dichiara conclusa la stagione sportiva 2019/2020 per ogni attività (minibasket, giovanile, senior, femminile, maschile) organizzata dai Comitati Regionali».

Stop dunque a tutti i campionati della Nuova Matteotti Corato, non senza il rammarico, ma allo stesso tempo la comprensione, da parte di tutta la dirigenza che, con le parole della presidente Grazia Balducci, ha salutato così la stagione sportiva 2019/2020.

«Una decisione sicuramente inevitabile. Il rammarico e la tristezza per questo periodo così difficile, il pensiero commosso per tutti gli italiani che hanno perso un prossimo congiunto, ci ha messo in evidenza che il rispetto per la salute è innanzitutto rispetto per noi stessi. Il rammarico di oggi per la conclusione anticipata di una stagione sportiva così straordinaria per la NMC ci fa dire, con più consapevolezza della nostra forza, “arrivederci alla prossima”, nella quale potremo dire la nostra con ancora più decisione. Tutto è semplicemente rimandato. L’invito che rinnovo a tutti i nostri iscritti è di restare a casa perché tutto andrà bene».



Si resta in attesa di ufficialità sul destino del campionato di Serie B, categoria in cui milita il Basket Corato, anche se la LNP ha chiesto lo stop del campionato al 30 marzo. A e Legadue, invece, potrebbero proseguire a maggio. Coppa Italia di Serie B infine, ufficialmente rinviata a settembre.