Basket, la stagione sportiva finisce qui. Fip: «Stop ai campionati dalla C Gold in giù»

Per i campionati regionali, la stagione sportiva finisce qui. Lo ha deciso la Fip, in riferimento ai tornei dalla C Gold in giù.



Queste le parole del presidente Fip, Petrucci: «egregi, nel contesto del dramma emergenziale che sta vivendo il nostro Paese e, più in generale, l’intera comunità mondiale, a seguito delle analisi svolte nel corso della riunione di Consiglio dello scorso 9 marzo e dopo aver ascoltato il parere del vicepresidente vicario, del rappresentante della consulta e del coordinatore delle attività del Settore Agonistico, ho ritenuto di adottare il provvedimento che dichiara conclusa la stagione sportiva 2019/2020 per ogni attività (minibasket, giovanile, senior, femminile, maschile) organizzata dai Comitati Regionali».

Si resta in attesa di ufficialità sul destino del campionato di Serie B, anche se la LNP ha chiesto lo stop del campionato al 30 marzo. A e Legadue, invece, potrebbero proseguire a maggio. Coppa Italia di Serie B infine, ufficialmente rinviata a settembre.