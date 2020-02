Nmc Femminile, vittoria nell’ultima di regular season per le biancoblu

Vittoria doveva essere e vittoria è stata per le ragazze della NMC femminile, che nell'ultima gara interna della regular season hanno battuto Potenza. 58-44 il finale di un match equilibrato in cui le coratine hanno avuto la meglio solo nell'ultimo parziale, piegando la resistenza delle potentine, autrici di una buona gara.

Potenza, senza la Rossi, parte subito forte e vola sullo 0-6 con la Memoli trascinatrice ospite. Corato si scuote e non ci sta a far da sparring partner. La Caccavo, decisiva sotto le plance ed autrice di una ottima prova, sblocca quota 0 con un libero e con 6 punti su 7 spinge la NMC al primo vantaggio del match chiudendo il break di 7-0. Il match è bello ed equilibrato, le due squadre si sorpassano più volte ma nessuna riesce a prendere il largo. Il canestro di Gatta vale il vantaggio coratino alla fine del primo quarto e manda le squadre al primo mini riposo sul 13-12.

Secondo quarto con le coratine che in avvio non riescono ad allungare nonostante il vantaggio. Potenza con Buriani trova canestri importanti ma Corato prima resta in scia (17-19) e poi trova il break decisivo di 8-0 che significa prima fuga del match e vantaggio all'intervallo lungo sul 25-19 grazie a Mastrototaro, De Gennaro ed ancora Caccavo.

Terzo quarto sostanzialmente equilibrato con Potenza che tenta di rientrare e Corato che rimane però in vantaggio. È la Memoli a spingere le potentine ma la Matteotti trova nella giovane Ferraretti (10 punti per lei su 12 complessivi con 2 triple) i canestri per rimanere avanti. Si segna poco ma il match è godibile e bello con le due squadre che non si risparmiano. Si va all'ultimo riposo con la Matteotti avanti 41-34.

Nel quarto periodo è veemente l'inizio delle padrone di casa, che chiudono il match nei primi minuti. Come in avvio è ancora la pivot Caccavo a spingere le compagne e a trovare canestri pesanti. Nel 12-2, 8 punti sono suoi e mettono praticamente in ghiaccio il successo coratino (53-36). Ultimi minuti a questo punto superflui con Potenza che recupera qualcosa ma deve arrendersi cedendo 58-44.

I tabellini

Nmc: Mangione 5, Lenzu 4, Pisicchio, De Nicolo 3, Ferraretti 13, Caccavo 16, Amorese 2, Mastrototaro 6, De Gennaro 5, Gatta 4, Colamartino. All. De Nicolo.

Basilia Basket Potenza: Molinari, Buriani 13, Bolognese 2, Marino F., Memoli 19, Marino R. 2, Romero 8, Esposito ne, Summa, Carlucci L., Carlucci I. All. Bolognese.

Arbitri: Laterza di Mola di Bari (BA) e Venezia di Bari

Parziali: 13-12, 25-19, 41-34, 58-44

Usciti per 5 falli: Bolognese