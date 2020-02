​La Nmc domina anche a Monopoli. Successo biancoblu per 64-91

Seconda vittoria consecutiva in trasferta per la Nuova Matteotti Corato che si sbarazza agevolmente dell'AP Monopoli, battuto 64-91 al termine di una partita perfetta dominata dall'inizio alla fine. Senza Bacchini, infortunato, coach Verile ottiene grandi risposte dalla coppia coratina D'Introno e Di Bartolomeo, entrambi autori di una grande prova.

Pronti via ed è subito festival delle triple con capitan Gatta protagonista con due conclusioni pesanti e la coppia Paparella-Argento che muove il tabellone in casa monopolitana con due bombe da lontano, con coach Romano privo a sua volta di Lescot. La gara è bella e i coratini allungano subito decisamente le mani sulla partita con altri tre tiri dai 6,75 firmati Mazzilli, Babrauskas (ottima la sua prova e top scorer con 23 punti) ed ancora Gatta. Monopoli tenta di reagire ma la Matteotti concede poco in difesa e scappa sul 14-24 già a fine primo quarto.

I coratini non si fermano e nel secondo periodo continuano nella loro grande prova. Dopo un iniziale riavvicinamento dei locali (18-24) la Matteotti risponde con un 9-2 prima (20-33) e con un successivo 4-15 chiude definitivamente i giochi sul risultato finale già dopo 20 minuti (29-51). Protagonista di questo quarto è Babrauskas, che prende per mano i suoi con 3 triple ed 11 punti in dieci minuti. Monopoli prova a rispondere ma non riesce a restare in scia e di fatto alza bandiera bianca.

I successivi due periodi non mutano il quadro della gara, con la Matteotti che non si ferma, anzi. Stavolta sono i lunghi Cicivè e Mazzilli a realizzare punti pesanti ed a mantenere quasi invariato il vantaggio coratino anche alla fine della terza frazione (48-73).

Ultimo quarto valido solo per le statistiche con entrambi i coach che danno ampio spazio a tutti i loro atleti mandandoli a referto. I ritmi si abbassano ed anche le realizzazioni da ambo le parti. Si gioca attendendo la fine della gara ma non mancano comunque impegno e belle giocate. Il punteggio non subisce scossoni di rilievo, anzi. I coratini sfiorano i 30 punti di vantaggio fermandosi poi al 64-91 finale che sancisce un nuovo successo esterno e rilancia le ambizioni della NMC in classifica ed in chiave playoff.

I tabellini

Monopoli: Palmitessa 2, Giovinazzi 4, Brunetti 15, Lamanna 4, Bellantuono, Paparella 12, Persichella 4, Argento 21, Gentile 2, Menga. All. Cazzorla

Nmc: Sabeckis 7, Gatta 20, Babrauskas 23, Mazzilli 8, Cicivè 9, D'Introno 8, Di Bartolomeo 11, Scaringella, Laquintana 5, Piccarreta. All. Verile.

Arbitri: Iaia di Brindisi e Solimeo di Lecce

Note: Parziali 14-24, 29-51, 48-73, 64-91. Usciti per 5 falli: Argento