Nmc, l’under 16 d'Eccellenza conquista il titolo regionale

I ragazzi dell’U16 della Nuova Matteotti Corato sono campioni regionali, con addirittura due turni d'anticipo in un campionato d'eccellenza che vedeva ai nastri di partenza il meglio del basket giovanile di categoria di Puglia e Basilicata. Realtà cestisticamente importanti anche a livello nazionale, come Brindisi e Matera, o regionale, come Mesagne, Bari, Lecce, Francavilla e Bisceglie, solo per citarne alcune, si sono dovute arrendere allo strapotere della corazzata biancoblu, che ha demolito tutte le avversarie e, giornata dopo giornata, ha costruito un campionato da record.

Merito di un gruppo di ragazzi speciali e di uno staff tecnico d'eccellenza, capitanato dalla coppia di coach Riccardo Lerro e Patrizia Rinaldi che, assieme all'assistant coach Francesco D'Introno, ha portato la squadra a centrare questo risultato per il secondo anno di fila. Impressionanti i numeri del roster, che ha fin qui centrato 19 vittorie, di cui 15 consecutive, ed un solo ko, in trasferta a Nardò, ed è non solo miglior attacco con 1853 punti fatti ma anche miglior difesa con soli 992 punti subiti.

Imbattuta in casa, in attesa del recupero con Matera, la NMC ha per due volte dato oltre 100 punti di scarto alle malcapitate avversarie e ha spesso chiuso sia in casa che in trasferta con oltre 20 punti di scarto. Un team solido ma camaleontico, capace di divertire e affondare il colpo ma anche di soffrire e resistere nei momenti di difficoltà. Una formazione molto fisica, coperta in ogni reparto.

Una squadra che è stata brillantemente guidata da coach Riccardo Lerro che, dopo l'ultimo successo casalingo contro Mesagne per 78-33, valido per sancire la matematica prima posizione della NMC, ha espresso la sua soddisfazione per quanto fin qui fatto: "A conclusione di questa prima fase del nostro campionato, voglio complimentarmi con i ragazzi che, al di là dei risultati, hanno dimostrato un forte attaccamento alla squadra. Tra gli alti e bassi fisiologici che possono verificarsi in itinere, ho riscontrato grande maturità e senso sportivo, ciò che da sempre intendo trasmettere ai miei ragazzi. Segno del fatto che ciò in cui credo, sta contribuendo a creare delle belle persone oltre che ottimi giocatori. Ringrazio Patrizia Rinaldi e Francesco D'Introno perché condividono appieno il mio lavoro e mi sono sempre di supporto. E naturalmente ringrazio la società Nuova Matteotti Corato, che ci supporta e ci permette la partecipazione a questi campionati, e i genitori dei ragazzi. Non è da tutti raggiungere per due volte di seguito questi risultati. Ora ci attende una fase in cui non mancheranno sicuramente momenti di difficoltà, ma dobbiamo sempre più dimostrare di avere la stessa maturità e la forza per superarle e affrontarle a testa altissima".

Naturalmente grande soddisfazione è stata espressa anche dalla società tramite la presidente, Grazia Balducci: "Voglio ringraziare a nome di tutta la NMC e mio personale i giocatori, lo staff e i dirigenti della nostra under 16 eccellenza per l'ottimo lavoro svolto in palestra e per gli splendidi risultati, non solo sportivi, ottenuti sul parquet nelle gare. Siamo orgogliosi di questo gruppo, dei coach, e grati ai genitori per il loro supporto. Il nostro auspicio è che continuino così, con semplicità ma allo stesso tempo con tenacia e concentrazione. Di questo passo vinceranno non solo nel basket ma anche nella vita".