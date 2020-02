Nmc, a Monopoli per continuare a correre

Dopo l’ottimo blitz in terra leccese di sabato scorso, a livello di risultato ma anche di mentalità e prestazione sul campo, torna sul parquet, ancora in trasferta, la Nuova Matteotti Corato. Questa volta l’ostacolo si chiama Monopoli, ed è di quelli da non sottovalutare, per caratura tecnica, momento di forma e importanza del momento del campionato in cui questa partita si gioca.

L’obiettivo dei coratini è confermarsi e confermare quanto di buono fatto a Lecce, possibilmente tornando a casa con altri due punti per rinforzare il proprio terzo posto e poter pensare ad assaltare la seconda piazza nei prossimi turni, Molfetta permettendo.

Una squadra, quella di coach Verile, che sembra trasformata rispetto a quella vista nelle ultime uscite. L’esordio dei nuovi acquisti Bacchini e Babrauskas ha ridato entusiasmo e spinta al gruppo coratino ed il loro rendimento subito positivo alla prima uscita stagionale, peraltro con pochi allenamenti nelle gambe, ha aumentato di molto la competitività della formazione biancoblu. Il loro inserimento prosegue senza intoppi e l’intero gruppo ne ha beneficiato anche umanamente.

A Lecce si è rivista la squadra solida e quadrata che aveva inanellato parecchie vittorie consecutive, cattiva in difesa e micidiale in attacco, capace di reagire allo svantaggio iniziale, costruire un parziale monstre per ribaltare il risultato e brava a gestire il finale e resistere al ritorno dei locali.

Oggi l’avversario di turno, Monopoli, è una mina vagante del torneo perché occupa i primi posti della graduatoria ed ha giocatori importanti e di categoria superiore come Lescot (top scorer della squadra con 290 punti) e soprattutto Santiago Paparella, pericolosissimo come mente ed anche come finalizzatore della manovra monopolitana.

La squadra di coach Cosimo Romano, subentrato a coach Cazzorla alla guida tecnica del team dallo scorso 5 dicembre, è attualmente ottava in classifica con 18 punti e può contare anche su altre ottime individualità come Persichella, Allegretti e Argento. Un gruppo solido che il cambio di allenatore ha rilanciato con degli ottimi risultati, pur avendo subìto nell'ultimo turno una sconfitta dall'Adria Bari per 79-68.

Un match incerto e ricco di interesse dunque quello in programma oggi alle ore 18, che sarà arbitrato dai signori Iaia di Brindisi e Solimeo di Lecce, e trasmesso in diretta sui canali social della Nuova Matteotti Corato.