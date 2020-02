Nmc, al PalaLosito l’ultima di regular season con Potenza

Ultimo impegno interno di regular season per la Nuova Matteotti Corato nel campionato di serie B femminile. Le ragazze di coach Bruno De Nicolo ospiteranno la Basilia Potenza, fanalino di coda in classifica. Un match che, a prescindere dal risultato, non avrà ripercussioni sulla graduatoria biancoblu.

La Matteotti, infatti, con i suoi 10 punti, è sicura della partecipazione ai playout visto che la quota playoff è al momento a 16 punti e non è più raggiungibile, mancando solo 2 gare al termine del campionato. Test importante, quindi, in vista della post season e concentrazione massima per le ragazze considerando un possibile remake di questa stessa gara ma in chiave playout tra qualche settimana.

Obiettivo per le ragazze di casa è continuare nel proprio percorso di crescita che le ha portate a giocarsi ogni match anche con avversarie più blasonate e chiudere la fase regolare tra le mura amiche con un successo, bissando i due punti conquistati nella partita d'andata. Un girone fa, infatti, le coratine espugnarono il PalaPergola vincendo 39-68 e rilanciandosi in classifica.

Le potentine per questo scorcio finale di stagione hanno cambiato guida tecnica e sostituito coach Vito Pierri con Ilaria Bolognese, esperta giocatrice potentina che svolge ora il doppio ruolo di allenatore - giocatrice. Il roster a sua disposizione vede la presenza, tra le altre, di tre atlete over 30 come Memoli, Ermito e Marino, che danno esperienza alle loro più giovani compagne, a cui si sono aggiunte Buriani e Romero, che hanno dato ulteriore qualità alla squadra. Una avversaria quindi da non prendere sottogamba che ha in Memoli, con 187 punti, la migliore realizzatrice.

Palla a due fissata per le ore 18,30. Arbitreranno la gara i signori Laterza di Mola di Bari (BA) e Venezia di Bari.