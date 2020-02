​Nmc, chiamata nazionale per il giovane Angelo Mastrototaro

Arriva una convocazione importante per uno degli atleti in maglia Matteotti. Si tratta di Angelo Mastrototaro, selezionato dal settore squadre nazionali giovanili per l’attività di avviamento tecnico federale maschile, che ha convocato 32 atleti tra cui il giovane tesserato con il Corato. Angelo, classe 2006, che gioca nella formazione under 14 di coach Fabiano Mensitieri, parteciperà al raduno in programma a Battipaglia dal 21 al 23 febbraio 2020.



I ragazzi si alleneranno sotto la direzione generale di Andrea Capobianco e dell'allenatore Antonio Bocchino, assieme al referente tecnico territoriale Antonio Alba ed al coordinatore Massimo Dima. Solo due i ragazzi pugliesi convocati oltre ad Angelo, ovvero Pietro Basta del Manfredonia e Tommaso Guadalupi della New Basket Brindisi.

«Uno dei principi cardine della Nmc è il lavoro in palestra, sul campo e in allenamento. Lavoro che porta alla crescita, umana e tecnica, dei ragazzi - commenta Franco Gatta, direttore sportivo Nmc - I risultati di questa crescita si vedono nelle amichevoli, nelle gare di campionato e nei riconoscimenti individuali e collettivi. Uno di questi riconoscimenti è la convocazione nei vari stage nazionali e non solo, di atleti di formazioni giovanili. Per noi questa è un’altra bellissima soddisfazione che arriva da un giovane già distintosi nel Jr. NBA FIP League del 2018 nella categoria Under 13 e Under 14 e protagonista l'anno scorso al raduno NBA insieme ai 60 migliori giocatori d'Europa. Non possiamo quindi che fargli tanti complimenti per quest’altro importante traguardo».