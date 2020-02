Continua il momento no al PalaLosito della Nuova Matteotti Corato che non riesce a centrare il primo successo interno del girone di ritorno e deve arrendersi anche ad un ottimo Mesagne, che vince 81-84 centrando l'undicesima vittoria della gestione Bray. Match bello e sempre vivo con le due squadre che hanno dato vita ad una gara di categoria superiore.



Pronti via e Gualano, dopo un minuto a ritmi altissimi ma a retine inviolate, fa capire con una tripla che per i coratini non sarà un pomeriggio facile. Tripla bissata da quella di Risolo che lancia i brindisini al primo minibreak di giornata (2-6). Corato non riesce a entrare come vorrebbe nel match e gli ospiti sono chirurgici nell'approfittarne giocando una pallacanestro essenziale e redditizia. Ben 4 le triple mesagnesi nel primo quarto che, nonostante gli sforzi coratini, garantiscono agli ospiti il vantaggio a fine primo quarto (17-23).

Seconda frazione che si apre come si era chiusa la precedente. Gualano da 3 punisce ancora i biancoblu ed allunga il vantaggio ospite nonostante Simonis, con due triple consecutive, provi a contenere il divario. I ragazzi di Bray però non sembrano soffrire la pressione della Matteotti e gestiscono bene la gara, con Corato che sbaglia alcuni possessi e conclusioni di troppo, non riuscendo a riavvicinarsi. All'intervallo è 34-43 Mesagne.

Coach Verile si fa sentire negli spogliatoi e la Matteotti rientra sul parquet trasformata. Dopo la tripla di Trionfo, Corato trascinata da Simonis piazza un 9-0 che infiamma il PalaLosito riportando la squadra sul -3 (43-46). Gli ospiti, però, con una ottima regia di Crovace, reagiscono e scappano ancora grazie a Dekic e Pavlovic. Non basta alla Matteotti un Simonis versione extralusso che sigla 17 dei 25 punti del quarto dei coratini perché al 30' sono ancora i brindisini avanti 59-65.

Ultimo quarto molto equilibrato. È sempre Mesagne a comandare le operazioni e a trovare triple e soluzioni importanti che le consentono di restare in vantaggio. La manovra dei coratini non riesce a trovare sbocchi e gli ospiti scappano sul 61-72. A questo punto, quando i giochi sembrano fatti, la Matteotti reagisce. Sabeckis, Cicivè e Simonis si caricano la squadra sulle spalle e confezionano il 13-3 che rianima il pubblico e restituisce al match un finale in volata (74-75). Gli ultimi minuti sono infuocati ma Dekic e Pavlovic trovano i canestri che sanciscono la vittoria mesagnese e l'81-84 finale con Corato che è poco lucida in alcuni possessi importanti e la tripla del pareggio di Simonis (top scorer del match con 41 punti) che si spegne sul ferro.

I tabellini

NUOVA MATTEOTTI CORATO - NEW VIRTUS MESAGNE 81 - 84

NUOVA MATTEOTTI CORATO: Sabeckis 11, Gatta, Simonis 41, Mazzilli 7, Cicivè 20, D'Introno, Di Bartolomeo 2, D'Imperio ne, Verile ne, Laquintana 2. All. Verile.

MESAGNE: Gualano 15, Pavlovic 8, Gallo 10, Risolo 12, Dekic 21, Pavlovic N. ne, Tortorella, Crovace 9, Brusa ne, Trionfo 9. All. Bray.

ARBITRI: Stanzione di Molfetta (BA) e Grieco di Matera

PARZIALI: 17-23, 34-43, 59-65, 81-84

USCITI PER 5 FALLI: Risolo, D'Introno