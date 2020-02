Basket, Ruvo-Corato si gioca al PalaPoli di Molfetta

La partita tra Ruvo e Corato si disputerà sabato 8 febbraio 2020 alle ore 18.00 al Pala Poli di Molfetta a causa dell'impraticabilità dell'impianto ruvese.

Il costo del biglietto è di 8,00 €, il ridotto costerà 4,00 € e varrà per la fascia d'età 11-16 anni. L'ingresso sarà invece gratuito per i bambini fino a 10 anni. Per acquistare il biglietto è necessario mostrare un documento di identità. La prevendita si svolgerà nelle seguenti fasce orarie: fino a venerdì 7 febbraio dalle 18.00 alle 21.00 in Corso Piave, 19.

I biglietti si potranno acquistare anche il giorno del match direttamente dal botteghino, che aprirà alle ore 17.