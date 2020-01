​Nmc, le biancoblu al PalaLosito per tornare a vincere

Terza avversaria campana consecutiva in serie B femminile per le ragazze della NMC di coach Bruno De Nicolo che, dopo le sconfitte con Scafati e Salerno, proveranno ad invertire la tendenza sabato al PalaLosito nel match contro lo Stabia. Squadra rognosa e complicata da affrontare quella di coach Davide Pischedda, che occupa attualmente la quinta posizione in classifica a quota 16 punti, in condominio con Taranto, da cui è stata sconfitta proprio nell'ultimo turno 55-40.

Non inganni però il punteggio basso perché le campane sono offensivamente più prolifiche tanto da siglare solitamente circa 60 punti di media a partita, tanti però anche quanti ne subiscono. Una squadra quindi che concede molto ma segna anche tanto, con terminale offensivo numero uno Raffaella Potolicchio, 30enne playmaker, arrivata in questa stagione ed autrice fin qui di 223 punti, oltre 22 di media a partita. È lei la top scorer stabiese, una delle veterane di un gruppo con una età media abbastanza bassa.

Altro punto di forza è l'altezza delle pivot, spesso fattore decisivo nello sviluppo delle gare. Ne sa qualcosa proprio la Matteotti, che all'andata subì questa caratteristica rivelatasi una delle componenti determinanti per l'esito della partita. Quel match terminò infatti 56-38 per lo Stabia, che dopo due quarti equilibrati fece il vuoto nel terzo periodo, e vinse proprio sfruttando la fisicità delle sue pivot a rimbalzo offensivo e difensivo. Inutile poi la reazione coratina nel finale. Fu quella una delle ultime presenze stagionali della pivot coratina Uniti, tornata ad allenarsi in settimana, e che la Matteotti proverà a recuperare in un roster pian piano rinvigorito con le sue protagoniste. Contro Salerno si è rivista la Annoscia, che va ulteriormente ad aumentare le scelte e le rotazioni di coach De Nicolo.

Settimana di allenamenti per la squadra che, sotto l'occhio attento dello staff tecnico, lavora per dimenticare la prova opaca di sabato scorso e ritornare al successo, dopo due giornate di stop. Match quello di sabato che, a questo punto della stagione, potrebbe rappresentare uno snodo importante per entrambe le formazioni: vincendolo, infatti, sia Corato sia Stabia si rilancerebbero in classifica ambendo a posizioni di vertice. Fondamentali i due punti in una gara che si preannuncia molto incerta e combattuta fino alla fine e che sarà arbitrata dai signori Anselmi di Ruvo di Puglia (BA) e Caposiena di San Severo (FG).