La Nuova Matteotti Corato sconfitta in casa

Seconda sconfitta casalinga consecutiva per la Nuova Matteotti Corato, che perde contro l'Adria Bari dopo essersi inchinata alla capolista Cerignola 15 giorni fa. Un ko che brucia quello contro i baresi, vittoriosi 72-77 al termine di un match non ben interpretato dai coratini per quasi 30 minuti prima della veemente ma inutile reazione nel quarto periodo.

Match complicato sin dall'avvio per i coratini, che devono rinunciare a Laquintana ed hanno Gatta in campo debilitato dall'influenza, virus che in settimana ha tormentato il roster di casa. Pronti via e Simonis piazza 5 punti consecutivi che fanno ben sperare. L'Adria di coach Miriello, che schiera il neo arrivato Cuomo, trova nei lunghi Maietta e Macernis due cecchini infallibili, che bucano ripetutamente la retina del PalaLosito lanciando Bari al vantaggio esterno, che non lascerà più (13-19 al 6'). Corato non trova il bandolo della matassa né in attacco né in difesa, sprecando tanto e concedendo canestri facili ben sfruttati dagli ospiti, tanto che a fine primo quarto il parziale recita 19-31.

Secondo quarto ed inerzia della gara che non cambia. Si segna meno che in avvio ma i baresi non soffrono mai troppo la manovra dei coratini che non pungono più di tanto. La Matteotti si avvicina sino al -8 (27-35) prima che Bari con un 3-9, a cui contribuisce Grimaldi, non scappi nuovamente (30-46). All'intervallo Corato riduce un po' il gap e va negli spogliatoi sul 37-51.

Avvio di terzo quarto che vede i locali serrare i ranghi difensivi. La situazione falli di entrambi i team costringe i due coach a rotazioni forzate con tanti protagonisti gravati da 3 o 4 falli da una parte e dall'altra. Lo spettacolo ne risente e si segna col contagocce. La difesa degli uomini di Verile limita bene l'attacco ospite mentre in attacco, nonostante un buon Cicivè, il distacco resta sempre ampio. Solo 1 il punto recuperato dalla Matteotti al 30', col tabellone che recita 49-60.

Ultimo quarto con Corato che parte con il piede pigiato sull'acceleratore per rimontare lo svantaggio. In pochi minuti Sabeckis e Cicivè recuperano sino al -2 (62-64 al 35') prima che una tripla di Grimaldi non ricacci indietro Corato (64-69). Bari ritrova fiducia e torna avanti mettendo le mani sul match. Ma sul 66-75, quando sembra tutto finito, entra in scena Simonis, che segna due triple consecutive e riporta in men che non si dica Corato a contatto (72-75 al 39'). Bari però nel finale è più lucida mentre Corato sbaglia qualche tiro di troppo, anche perché molto stanca e con pochi uomini a disposizione, causa anche l'uscita per 5 falli di Sabeckis. Finisce quindi 72-77 con i due liberi di Maietta, top scorer del match con 22 punti, che sigillano la vittoria ospite.

I tabellini

Nuova Matteotti Corato: Sabeckis 14, Gatta 6, Simonis 21, Mazzilli 7, Cicivè 20, D'Introno 4, D'Imperio ne, Scaringella, Di Bartolomeo, Verile. All. Verile.

Adria Bari: Grimaldi 14, Loprieno 5, Binetti, Macernis 19, Maietta 22, Cuomo, Ravelli, Larocchia 16, Perrelli 1, Di Donato ne. All. Miriello.

Arbitri: Laveneziana di Monopoli (BA) e Fiorentino di Bari

Parziali: 19-31, 37-51, 49-60, 72-77

Note: Fallo tecnico a Loprieno. Usciti per 5 falli Loprieno, Perrelli, Sabeckis