​Nmc, trasferta insidiosa a Salerno

Trasferta in terra campana per la Nuova Matteotti Corato di coach Bruno De Nicolo, che sabato affronterà la Todis Salerno nella quarta giornata di ritorno del campionato di serie B Femminile.



Una partita importante per entrambe le squadre, vogliose di vittorie dopo aver perso nel turno precedente. Corato si è arresa al PalaLosito alla vice capolista Scafati dopo aver giocato quasi alla pari nei secondi 20 minuti di gara. 43-56 il parziale ma segnali importanti dalla truppa di coach De Nicolo, ancora priva di Uniti e con le proprie under in grande spolvero e sempre più padrone della categoria giornata dopo giornata.

Di contro invece Salerno, formazione che partiva con ambizioni di vertice, ha perso contro Stabia 89-78 al termine di un match sempre in rincorsa decisosi nei minuti finali di gara. Momento non facile quello della formazione guidata da coach Andrea Forgione, reduce da tre sconfitte consecutive che l'hanno allontanata dalle posizioni di vertice. La squadra resta però estremamente competitiva nonostante la partenza di Cenerini, che ha lasciato il gruppo per motivi di studio. Occhi puntati quindi sulla coppia Duran (top scorer della squadra con 155 punti) e Gomez, ma attenzione anche alla Giulivo. Sono loro 3 i terminali offensivi di una squadra che segna oltre 60 punti di media ed ha una difesa molto arcigna, visto che la media di punti subiti a partita è di circa 47.

All'andata fu Salerno ad imporsi violando il PalaLosito 57-68 con 19 punti della Gomez. Decisivi primo e terzo quarto, con le salernitane che fecero la voce grossa e riuscirono a resistere al grande ritorno nell'ultimo quarto, con le coratine che vinsero il parziale 23-9 ma non riuscirono a recuperare lo svantaggio.

Alla Matteotti servirà non commettere lo stesso errore dell'andata al PalaSilvestri di Matierno e, magari, approfittare di questo momento difficile delle campane per centrare il secondo successo in trasferta consecutivo dopo il blitz di Bari.

Arbitreranno la gara, che si giocherà sabato alle ore 19,30, i signori Procida di San Cipriano Picentino (SA) e Moro di Salerno.