Basket Corato, è Maurizio Tassone la nuova guardia neroverde

Gran colpo dell'Adriatica Industriale Basket Corato che chiude l'accordo con Maurizio Tassone, guardia/play torinese classe 1990 di 194 cm.

Dopo le esperienze a Torino (CUS, C1), Moncalieri (B2) e Pavia, Tassone viene aggregato a Cantù, nella massima serie, per la pre-season nel 2017, in attesa degli americani. Il "Tax" sarebbe dovuto restare al "Toto Caimi" solo qualche settimana, invece a Cantù ci resta due anni, guadagnandosi il primo anno alcune convocazioni e scampoli di match, nel secondo anno invece, sotto la guida di Evgeny Pashutin conquista spazio sempre maggiore, riuscendo a partire anche otto volte in quintetto base e guadagnandosi la stima e l'affetto di tifosi e compagni canturini.

Per la società guidata dal patron Antonio Marulli un vero e proprio colpo di mercato. All'ombra delle quattro torri arriva un giocatore completo sul parquet (forte difensore, ottimo tiratore), duttile (all'occorrenza può giocare da play, guardia o ala), con esperienza recente nella massima serie, con una spiccata personalità da uomo spogliatoio. Il profilo giusto per tornare in carreggiata e tornare a sognare un posto tra le prime otto.