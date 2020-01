​NMC, tutto pronto per il big match contro la capolista

Primo match del girone di ritorno per la Nuova Matteotti Corato ed è subito sfida stellare. 98 giorni dopo lo sfortunato debutto in serie C silver (era il 5 ottobre scorso), riecco la capolista Cerignola, imbattuta con 13 successi su 13 gare, nei confronti della quale i coratini proveranno ad infliggere la prima sconfitta stagionale in un PalaLosito che si preannuncia infuocato. Palla a due sabato 11 gennaio alle ore 18.30.



Una vera corazzata quella guidata in panchina da coach Giuseppe Vozza. All’andata fu successo cerignolano per 79-74 con la Matteotti che dopo un avvio shock fu capace di rimontare il 21-4 dei primi minuti e mise seriamente in crisi i locali cedendo solo nei minuti finali di una gara comunque bellissima.

Il roster dauno è invariato rispetto all’andata ed è molto lungo con giocatori tutti di ottimo livello per la categoria ed alcuni crack. Il riferimento è alla coppia di stranieri Gvezdauskas – Jonikas: il primo, top scorer cerignolano, con 287 punti (media di quasi 24 punti a partita), ed il secondo che sa essere mortifero sia sotto le plance che con le triple dall’arco. Senza dubbio sono loro la spina dorsale del gioco ma occhio anche al gruppo degli italiani guidati dal pivot Musci e dalla guardia Calò (all’andata top scorer del match con 25 punti), offensivamente efficaci. Accanto a loro, capitan Romano, Pirrone e Iaia. Una squadra fin qui meritatamente avanti, ma nel basket nessuno è imbattibile ed i coratini avranno una gran voglia di interrompere il cammino fin qui perfetto dei dauni e vendicare quella gara.

La Nuova Matteotti Corato, dal canto suo, viene dal bel successo contro Foggia che ha aperto il 2020 con due punti importanti mantenendo la squadra di coach Marco Verile al terzo posto in classifica. Gruppo unito e compatto verso questo grande appuntamento, con il morale alto e la consapevolezza di un match insidiosissimo che, in caso di successo, aprirebbe alla NMC scenari importanti di altissima classifica.

“Tutti ritengono Cerignola imbattibile - racconta il direttore sportivo della Matteotti, Francesco Gatta - ma per me non ci sono squadre imbattibili. Sarà una gara sicuramente difficile ma anche molto stimolante da giocare e speriamo bella da vedere in cui per vincere, cosa che ritengo possiamo fare, dovremo dare sempre il massimo. Bisognerà giocare oltre i nostri limiti in ogni situazione di attacco e difesa e oltre che tecnicamente bisognerà vincere la partita anche e soprattutto psicologicamente, sfruttando il fattore PalaLosito e rendendo loro la vita difficile sin dai primissimi possessi. Cerignola ha sicuramente un roster più lungo e profondo del nostro ma noi possiamo giocarcela ad armi pari e puntare ad una vittoria”.

Entrambe le squadre vengono da sette vittorie consecutive e segnano oltre 90 punti di media a partita con Cerignola miglior attacco del torneo e la Matteotti terza miglior difesa del campionato. Le premesse per uno spettacolo bellissimo sul parquet ci sono tutte in un match da non perdere che si giocherà sabato 11 gennaio alle ore 18,30 al PalaLosito. Arbitreranno la gara i signori Stanzione di Molfetta e Laterza di Mola di Bari.